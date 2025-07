Grand Theft Auto III: Schauspieler und Sprecher Michael Madsen gestorben

Autor:, in / Grand Theft Auto III

Michael Madsen, der in Grand Theft Auto III den Charakter Toni Cipriani sprach, ist gestorben.

Der Schauspieler Michael Madsen ist gestorben. Er wurde am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden.

Madsen war in zahlreichen Film-Rollen des Regisseurs Quentin Tarantino zu sehen. So spielte er in „Reservoir Dogs“, „Kill Bill: Vol. 1 & 2“ und „The Hateful Eight“ mit.

Im Kult-Videospiel Grand Theft Auto III lieh er der Figur Toni Cipriani seine Stimme. Darüber hinaus war er zuletzt in Crime Boss: Rockay City als Travis Baker zu hören.

Madsen wurde 67 Jahre alt.