Grand Theft Auto IV: „Die beste GTA-Geschichte“ – Roman-Bellic-Sprecher lobt GTA4

GTA-IV-Sprecher nennt den Titel mit der besten Story und wundert sich über das fehlende Remaster.

Grand Theft Auto IV erzählt für Jason Zumwalt die beste Geschichte der gesamten GTA-Reihe. Der Sprecher von Roman Bellic erklärte in einem aktuellen Interview, dass der vierte Serienteil für ihn bis heute die stärkste und persönlichste Handlung bietet.

In einem Gespräch mit Love It Film sagte Zumwalt, dass er GTA IV nicht nur wegen seiner eigenen Rolle als Favorit sehe. Seiner Meinung nach teilen viele Fans diese Einschätzung.

„Ich glaube nicht, dass ich voreingenommen bin, weil ich das ständig von anderen höre. Ich denke, GTA IV hat die beste Grand-Theft-Auto-Geschichte, weil sie die intimste und nachvollziehbarste ist.“

Während andere Spiele der Reihe auf spektakuläre Action und mehrere Hauptfiguren setzen, konzentriert sich Grand Theft Auto IV auf die Geschichte von Niko Bellic, dessen Vergangenheit und persönlicher Neuanfang in Liberty City den Mittelpunkt bilden.

Zumwalt sprach außerdem erneut über ein mögliches Remaster des Spiels. Er erklärte, dass er eine modernisierte Neuauflage gerne sehen würde und nicht nachvollziehen könne, warum Rockstar Games diesen Schritt bislang nicht gegangen sei.

„Ich würde es gerne sehen. Es fühlt sich so an, als könnten sie es machen. Ich weiß nicht, warum sie es bisher nicht gemacht haben. Vielleicht hat es etwas mit den SAG-Verträgen zu tun. Vielleicht wollen sie dieses Fass einfach nicht aufmachen.“

Seine Vermutung zu möglichen vertraglichen Gründen ist allerdings reine Spekulation. Rockstar Games hat sich bislang weder zu einem möglichen Grand Theft Auto IV Remaster noch zu den Aussagen des Schauspielers geäußert.