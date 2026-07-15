Grand Theft Auto IV: „Die beste GTA-Geschichte“ – Roman-Bellic-Sprecher lobt GTA4

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Image: Rockstar Games

GTA-IV-Sprecher nennt den Titel mit der besten Story und wundert sich über das fehlende Remaster.

Grand Theft Auto IV erzählt für Jason Zumwalt die beste Geschichte der gesamten GTA-Reihe. Der Sprecher von Roman Bellic erklärte in einem aktuellen Interview, dass der vierte Serienteil für ihn bis heute die stärkste und persönlichste Handlung bietet.

In einem Gespräch mit Love It Film sagte Zumwalt, dass er GTA IV nicht nur wegen seiner eigenen Rolle als Favorit sehe. Seiner Meinung nach teilen viele Fans diese Einschätzung.

„Ich glaube nicht, dass ich voreingenommen bin, weil ich das ständig von anderen höre. Ich denke, GTA IV hat die beste Grand-Theft-Auto-Geschichte, weil sie die intimste und nachvollziehbarste ist.“

Während andere Spiele der Reihe auf spektakuläre Action und mehrere Hauptfiguren setzen, konzentriert sich Grand Theft Auto IV auf die Geschichte von Niko Bellic, dessen Vergangenheit und persönlicher Neuanfang in Liberty City den Mittelpunkt bilden.

Zumwalt sprach außerdem erneut über ein mögliches Remaster des Spiels. Er erklärte, dass er eine modernisierte Neuauflage gerne sehen würde und nicht nachvollziehen könne, warum Rockstar Games diesen Schritt bislang nicht gegangen sei.

„Ich würde es gerne sehen. Es fühlt sich so an, als könnten sie es machen. Ich weiß nicht, warum sie es bisher nicht gemacht haben. Vielleicht hat es etwas mit den SAG-Verträgen zu tun. Vielleicht wollen sie dieses Fass einfach nicht aufmachen.“

Seine Vermutung zu möglichen vertraglichen Gründen ist allerdings reine Spekulation. Rockstar Games hat sich bislang weder zu einem möglichen Grand Theft Auto IV Remaster noch zu den Aussagen des Schauspielers geäußert.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. Chicko90 42515 XP Hooligan Schubser | 15.07.2026 - 08:18 Uhr

    die Geschichte basiert bzw. wurde stark von einen Film (Bruder 1+2) geprägt, gab mal ein youtube Video bzw. Doku darüber.

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  2. David Wooderson 371001 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 08:22 Uhr

    Na der ist aber sehr aktiv in den Tagen. Ja alles klar du brauchst Geld Dude. 😉
    Na klar hättest du gerne eine Neuauflage.
    Ich fand die Story von Chinatown War’s aber am besten.
    In San Andreas wiederum war die Charakterentwicklung super.

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  3. obj279e 4375 XP Beginner Level 2 | 15.07.2026 - 08:31 Uhr

    Ich fand GTA 4 bisher auch sehr gelungen. Vor allem hat GTA 4 damals die neue Physik eingeführt. Außerdem fand ich, dass es sich deutlich angenehmer gespielt hat. Ein Remake bzw. Remaster würde ich auf jeden Fall feiern. 🙂

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  4. Katanameister 498940 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 08:46 Uhr

    Wäre bei einem Remaster auch dabei, das machen sie sicher noch, nachdem GTA 6 plus online veröffentlicht wurde.

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  7. Vayne1986 67425 XP Romper Domper Stomper | 15.07.2026 - 09:04 Uhr

    „Er erklärte, dass er eine modernisierte Neuauflage gerne sehen würde und nicht nachvollziehen könne, warum Rockstar Games diesen Schritt bislang nicht gegangen sei.“

    Sie arbeiten ja bisher an Grand Theft Auto VI. 😀 Im November dieses Jahr erscheint es und dann hoffe ich auch auf ein GTA 4 Remaster/Remake. ♥️

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  8. GERxJOHNNY 104790 XP Elite User | 15.07.2026 - 09:14 Uhr

    GTA IV hat mit Abstand die beste Story. Das Spiel war wenigstens richtig erwachsen und nicht so „kindlich“ wie die Vorgänger. Dazu noch die geile Atmosphäre der Spielwelt

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    • Bensche 67500 XP Romper Domper Stomper | 15.07.2026 - 12:30 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Das seh ich genauso. Die eher dunkle City, die tolle Story gepaart mit dem coolen Hauptcharakter… einfach top.

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  9. Devilsgift 154925 XP God-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 10:11 Uhr

    So oft wie das jetzt besprochen wird, würde mich ein Remaster nicht wundern. Aber erst nach GTA VI.

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  10. xXCickXx 140835 XP Master-at-Arms Bronze | 15.07.2026 - 10:15 Uhr

    Schon lange her, ich weiß eigentlich nix mehr von der Story.

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