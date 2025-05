Grand Theft Auto IV: GTA IV-Remaster noch 2025 – Insider heizt Spekulationen an

Autor:, in / Grand Theft Auto IV

Die Hoffnung auf ein Remaster von Grand Theft Auto IV lebt – und laut einem verlässlichen Insider könnte es sogar noch dieses Jahr Realität werden.

Während sich der Release von Grand Theft Auto VI auf 2026 verschiebt, verdichten sich die Hinweise, dass Rockstar Games einen anderen Klassiker zurückbringen will: GTA IV soll für moderne Konsolen neu aufgelegt werden, möglicherweise begleitet von einem Remaster von Max Payne 3.

Die Quelle dieser Spekulation ist der bekannte Community-Insider Tez2, der sich in den vergangenen Jahren durch glaubwürdige Leaks zu GTA Online-Updates und Rockstar-Neuveröffentlichungen einen Namen gemacht hat.

In einem Beitrag im GTA Forum antwortete er auf die Nachfrage eines Nutzers, ob er von einer PS5- und Xbox Series X|S-Version von GTA IV gehört habe. Er sagte, ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter habe ihm tatsächlich Hinweise auf eine solche Portierung gegeben.

Aufgrund der erheblichen Verschiebung von GTA VI sei laut Tez denkbar, dass Rockstar die Veröffentlichung des GTA IV Remasters nun vorzieht! Mit einem möglichen Release noch 2025?

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnten Fans also bald in einer technisch überarbeiteten Version von Liberty City erneut in die Rolle von Niko Bellic schlüpfe. Alles mit zeitgemäßer Grafik und verbessertem Gameplay für aktuelle Konsolengenerationen.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt es zwar Spekulation, doch der Zeitpunkt für ein solches Remaster könnte angesichts der Wartezeit auf GTA VI kaum besser gewählt sein – oder was meint ihr?