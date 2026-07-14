Grand Theft Auto IV: „Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben“ – Sprecher fordert Remaster

GTA 4 Remaster bleibt ein Fan-Traum: Jetzt erklärt Roman Bellics Sprecher, warum er eine Neuauflage begrüßen würde.

Während die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von GTA 4 weiter kursieren, hat sich Jason Zumwalt zu einem möglichen Remaster des Rockstar-Klassikers geäußert. Der Sprecher von Roman Bellic erklärte, dass er eine überarbeitete Version des Spiels begrüßen würde und nicht versteht, warum Rockstar Games bislang keine Neuauflage veröffentlicht hat.

In einem Interview mit Love It Film wurde Zumwalt gefragt, ob er sich ein Remaster von Grand Theft Auto IV wünschen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus:

„I’d love it. I don’t know why they haven’t done it.“

Der Schauspieler würde demnach gerne sehen, dass der 2008 veröffentlichte Open-World-Titel auf modernen Plattformen zurückkehrt. Gleichzeitig betonte er jedoch nicht, dass er Informationen über ein tatsächliches Projekt von Rockstar Games besitzt.

Um ein mögliches GTA 4 Remaster ranken sich bereits seit längerer Zeit Spekulationen. Nach dem Start von Grand Theft Auto VI erwarten einige Fans, dass Rockstar Games ältere Titel erneut aufgreifen könnte. Eine offizielle Ankündigung zu einer Neuauflage von GTA 4 gibt es bislang allerdings nicht.

Das ursprüngliche Grand Theft Auto IV erschien 2008 und führte Spieler nach Liberty City, wo die Geschichte von Niko Bellic erzählt wurde. Roman Bellic, gesprochen von Jason Zumwalt, entwickelte sich dabei zu einer der bekanntesten Nebenfiguren der Reihe.

Ob Rockstar Games tatsächlich an einer Rückkehr von GTA 4 arbeitet, bleibt weiterhin offen. Die Aussagen von Zumwalt spiegeln lediglich den Wunsch eines Beteiligten wider und bestätigen kein laufendes Remaster-Projekt.