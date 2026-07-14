Grand Theft Auto IV: „Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben“ – Sprecher fordert Remaster

Während die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von GTA 4 weiter kursieren, hat sich Jason Zumwalt zu einem möglichen Remaster des Rockstar-Klassikers geäußert. Der Sprecher von Roman Bellic erklärte, dass er eine überarbeitete Version des Spiels begrüßen würde und nicht versteht, warum Rockstar Games bislang keine Neuauflage veröffentlicht hat.
In einem Interview mit Love It Film wurde Zumwalt gefragt, ob er sich ein Remaster von Grand Theft Auto IV wünschen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus:
„I’d love it. I don’t know why they haven’t done it.“
Der Schauspieler würde demnach gerne sehen, dass der 2008 veröffentlichte Open-World-Titel auf modernen Plattformen zurückkehrt. Gleichzeitig betonte er jedoch nicht, dass er Informationen über ein tatsächliches Projekt von Rockstar Games besitzt.
Um ein mögliches GTA 4 Remaster ranken sich bereits seit längerer Zeit Spekulationen. Nach dem Start von Grand Theft Auto VI erwarten einige Fans, dass Rockstar Games ältere Titel erneut aufgreifen könnte. Eine offizielle Ankündigung zu einer Neuauflage von GTA 4 gibt es bislang allerdings nicht.
Das ursprüngliche Grand Theft Auto IV erschien 2008 und führte Spieler nach Liberty City, wo die Geschichte von Niko Bellic erzählt wurde. Roman Bellic, gesprochen von Jason Zumwalt, entwickelte sich dabei zu einer der bekanntesten Nebenfiguren der Reihe.
Ob Rockstar Games tatsächlich an einer Rückkehr von GTA 4 arbeitet, bleibt weiterhin offen. Die Aussagen von Zumwalt spiegeln lediglich den Wunsch eines Beteiligten wider und bestätigen kein laufendes Remaster-Projekt.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Braucht man da wirklich ein Remaster?
Also sooo alt ist der Titel doch jetzt auch nicht, bzw. sieht doch noch immer recht vernünftig aus.
Und wenn ich überlege, was man mit San Andreas gemacht hat, Stichwort Definitive Edition, dann verzichte ich persönlich glaube ich lieber.
GTA IV fand ich super. Schön düstere City, die Atmosphäre und ein sehr cooler Hauptcharakter.
Nico war zwar nicht mein Lieblingscharakter, aber die etwas kleinere, bodenständige Liberty City hat mir besser gefallen, als das ausufernde San Andreas. Auch die Physik der Fahrzeuge war realistischer, meinem Empfinden nach.
Naja, bei Take2/Rockstar ist die Antwort sehr einfach: Gier / Maximale Einnahmen durch Einzelrelease.
Siehe Vorgehen RDR1 Remaster oder das Fehlen eines Current-Gen RDR2 Updates. Das was viele kostenlos nachgeschoben haben, das macht R* eben nicht kostenlos. Und dann lassen sie sich damit auch ewig Zeit und bringen es dann, wann sie den maximalen Gewinn erwarten. Bei RDR1 PC Version kann man sich über den absurd späten Release streiten, aber genug Einnahmen durch höhere Konsolen- / PC-Base 2024 i.V. zu 2010-2012 haben sie jedenfalls gehabt.
Zu GTA IV: Immerhin hat MS AK-Updates gebracht und es läuft sehr gut auf der One X / Series X. Gegen ein Remaster / optisch starkes Remake hätte ich nichts einzuwenden. Das Spiel könnte das schon gut vertragen. Aber auch das ist irgendwie wieder recht spät würde ich sagen. Hätte man schon 2020-2025 bringen müssen
Ich würde mir auch ein GTA 4 Remaster wünschen. ♥️