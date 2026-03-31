Grand Theft Auto IV: Prototyp nach Flohmarkt-Fund sorgt für unglaubliche Entdeckung

Ein unerwarteter Fund auf einem Flohmarkt offenbart seltene Einblicke in einen frühen Entwicklungsstand von Grand Theft Auto IV.

Zwischen vergessenen Kisten, verstaubten Konsolen und zufälligen Schnäppchen tauchen gelegentlich Fundstücke auf, die weit mehr als nur nostalgischen Wert besitzen.

In Edinburgh hat ein solcher Moment nun für Aufsehen gesorgt, nachdem ein Gamer auf einem Flohmarkt eine Xbox 360 für gerade einmal 5 Pfund erworben haben soll – und darin offenbar einen frühen, nie veröffentlichten Entwicklungsstand von Grand Theft Auto IV entdeckte.

Die Herkunft der Daten sorgt seitdem für intensive Diskussionen in der Community. Auf den GTA-Foren tauchte ein Nutzer mit dem Namen „janmatant“ auf, der ein umfangreiches Archiv mit tausenden Dateien veröffentlichte.

Diese Dateien sollen aus einem Build stammen, der zahlreiche unfertige Inhalte des Spiels enthält. Begleitet wurden die Angaben von Fotos einer stark abgenutzten Konsole mit einem Label von Rockstar North, was die Echtheit der Hardware untermauern soll.

Zusätzliche Glaubwürdigkeit erhielt der Fund durch eine Bestätigung aus Entwicklerkreisen: Ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar soll bestätigt haben, dass zumindest ein Teil der geteilten Assets tatsächlich aus dem Entwicklungsprozess stammt und später aus dem Spiel entfernt wurde.

Damit erhält der Fund eine besondere Bedeutung für alle, die sich mit der Geschichte und Entwicklung von Grand Theft Auto IV beschäftigen.

Die bisher ausgewerteten Inhalte geben Einblicke in ein Spiel, das sich in vielen Bereichen noch deutlich von der finalen Version unterscheidet. So deutet eine Sammlung von Musikdateien auf ein alternatives Radio-Setup hin, das unter anderem Tracks von Run DMC, Daddy Yankee und Goose umfasst.

Auch Hinweise auf mögliche Features wie einen Zombie-Modus lassen sich in den Daten erkennen, was Raum für zahlreiche Spekulationen eröffnet.

Darüber hinaus stoßen Fans auf eine Vielzahl kleinerer Details, die den Entwicklungsprozess greifbar machen. Dazu gehören alternative Fahrzeugmodelle, veränderte Charakterdarstellungen sowie frühe Versionen von Waffen und NPCs.

Selbst unfertige Zwischensequenzen und experimentelle Animationen sind Teil der Sammlung, was den Blick hinter die Kulissen der Produktion ermöglicht. Besonders bemerkenswert sind dabei auch einige Inhalte, die aus späteren Gründen verworfen wurden und heute nur noch als frühe Entwürfe existieren.

Innerhalb der Community sorgt zudem die Suche nach bestimmten Elementen für Aufmerksamkeit. Einzelne Fans vergleichen minutiös Texturen und Modelle mit der finalen Version und versuchen, Unterschiede im Detail zu identifizieren.

Ein wiederkehrendes Thema ist auch die legendäre Fähre, die bereits in frühen Trailern von Grand Theft Auto IV zu sehen war, später jedoch nicht mehr im Spiel enthalten war. Diese Entdeckung entfacht erneut Diskussionen über ursprünglich geplante, aber letztlich verworfene Gameplay-Mechaniken.

Während die Analyse der Daten weiterläuft, bleibt auch die Frage nach der ursprünglichen Herkunft der Konsole offen. Hinweise wie ein Dateiname deuten in Richtung möglicher Verbindungen zu Personen aus dem Rockstar-Umfeld, doch eine Bestätigung steht bislang aus.

Der Besitzer der Konsole äußert unterdessen die Absicht, das Gerät zu verkaufen, was dem Fund zusätzlich eine besondere Dynamik verleiht.

Der spektakuläre Fund zeigt eindrucksvoll, wie eng Gaming-Geschichte, Community-Engagement und Zufall miteinander verknüpft sein können. Für Fans von Grand Theft Auto IV bietet sich damit eine seltene Gelegenheit, einen Blick auf bislang unbekannte Facetten eines der einflussreichsten Open-World-Spiele zu werfen.