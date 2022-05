Grand Theft Auto San Andreas: So könnte ein Remake mit Unreal Engine 5 aussehen

Autor:, in / Grand Theft Auto San Andreas

Gegen Ende letzten Jahres erschien das Remaster des Gangster-Klassikers GTA San Andreas gemeinsam mit seinen ebenfalls aufgehübschten Vorgängern GTA Vice City und GTA III in Form der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Zum Start zeigten sich viele Fans und Spieler enttäuscht von der Grafik, technischen Mängeln sowie dem Vorgehen Rockstars rund um die Veröffentlichung. Seit damals erschienen einige Updates, die den Titel in einen besseren Zustand versetzten und diverse Fehler ausmerzten.

Wie beeindruckend ein Remake von GTA San Andreas, welches zweifelsohne zu den beliebtesten Videospielen jemals zählen dürfte, unter der Verwendung der Unreal Engine 5 aussehen könnte, zeigt der neue Concept Trailer von TeaserPlay.