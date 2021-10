Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Erscheint angeblich im November für Konsolen

Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition soll angeblich im November für Konsolen erscheinen.

Gestern wurde das Gerücht um eine Trilogie von Grand Theft Auto erneut angeheizt, als der Eintrag für eine solche Edition im koreanischen Rating Board auftauchte.

Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, wie sie im Rating Board bezeichnet wird, könnte die Spiele Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas enthalten.

Kotaku hat dazu jetzt einige weitere Details veröffentlicht. Demnach sollte die Trilogie entweder im Oktober oder November erscheinen. Man habe sich dann für November entschieden.

Umgesetzt wurde die Trilogie von Rockstar Dundee, die zuvor als Ruffian Games (Crackdown 3) firmierten.

Die Veröffentlichung der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition soll im November zunächst für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erfolgen. Die Plattformen PC, Android und iOS folgen erst 2022.

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games steht noch aus.