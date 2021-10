Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Gerücht: Erscheint im Dezember im Handel, digitale Version schon früher

Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition soll angeblich im Dezember im Handel erscheinen, wobei die digitale Version früher kommen könnte.

Vor wenigen Tagen erst kündigte Rockstar Games die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition mit drei Spielen an. Entsprechend überschaubar sind im Moment noch die verfügbaren Details.

Bezüglich der Veröffentlichung gibt es aktuelle Gerüchte von europäischen Vertriebspartnern, wonach die Einzelhandelsversion am 07. Dezember 2021 für Xbox One, PlayStation 4, und Nintendo Switch in den Handel kommen sollen.

Die Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 soll hingegen erst 2022 erscheinen.

Wohl gemerkt betrifft das nur die physischen Versionen für den Handel.

Die digitale Version soll Gerüchten zufolge schon vorher erscheinen.

Offizielle Details zur Veröffentlichung hat Rockstar Games bisher nicht mitgeteilt.