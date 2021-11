Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Rockstar entschuldigt sich für aktuellen Zustand

Rockstar hat sich in einem Schreiben für den aktuellen Zustand von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition entschuldigt.

Rockstar Games hat sich in einem offiziellen Schreiben an seine Fans für den aktuellen Zustand von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition entschuldigt und gleichzeitig ein baldiges Title Update zur Korrektur einiger Fehler angekündigt:

„Die Grand Theft Auto-Serie – und die Spiele, aus denen diese ikonische Trilogie besteht – sind für uns genauso besonders wie für Fans auf der ganzen Welt. Die aktualisierten Versionen dieser klassischen Spiele wurden nicht in einem Zustand veröffentlicht, der unseren eigenen Qualitätsstandards oder den Standards entspricht, die unsere Fans erwarten.“ „Wir haben fortlaufende Pläne, die technischen Probleme anzugehen und jedes Spiel in Zukunft zu verbessern. Mit den geplanten Updates werden die Spiele die Qualität erreichen, die sie verdienen.“ „In den kommenden Tagen wird ein neues Titel-Update für alle Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheinen, das eine Reihe von Problemen beheben wird. Wir werden alle benachrichtigen, sobald es live ist.“

Auch wenn Rockstar den Ärger der Fans über den aktuellen Zustand der Spielesammlung verstehen kann, bittet das Studio die Community darum, einen respektvollen und zivilen Diskurs beizubehalten und von Beleidigungen gegenüber Mitgliedern des Entwicklungsteams abzusehen.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage nach den Originalversionen der drei Titel hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die PC-Versionen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas in Kürze in Form eines Bundles in den Rockstar Store zurückkehren zu lassen.

Alle Käufer, die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bis zum 30. Juni 2022 über den Rockstar Store erwerben, erhalten die klassischen Versionen kostenlos über die Rockstar Games Launcher-Bibliothek.