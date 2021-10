Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Sammlung offiziell angekündigt – UPDATE

Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wurde offiziell von Entwickler Rockstar Games angekündigt.

Details zum Umfang der Sammlung, die die Spiele Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas enthält, wurden noch nicht verraten.

Release-Termin: schon bald

Hier ein erster kleiner Teaser:

UPDATE

Wie Game Informer berichtet, wird die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition später in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC via Rockstar Games Launcher erscheinen. iOS und Android folgen im ersten Halbjahr 2022.

Rockstar Games verspricht Verbesserungen bei Grafik und Gameplay. Wobei es weitere Details dazu in den kommenden Wochen geben soll.

Um Raum für die neue Sammlung zu schaffen, werden die alten, existierenden Versionen der Spiele in der nächsten Woche aus den digitalen Stores der jeweiligen Plattformen entfernt.