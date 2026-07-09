Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Studiochef stimmt Kritik am Launch zu

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Image: Rockstar

Der CEO von Grove Street Games hat die Kritik am Start von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nachvollzogen.

Rückblickend bewertet Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition auch der Chef des verantwortlichen Entwicklerstudios kritisch. Thomas Williamson, CEO von Grove Street Games, erklärte, dass er die umfangreiche Kritik der Spieler am fehlerbehafteten Launch im Jahr 2021 nachvollziehen könne.

Der Studioleiter räumte ein, dass die negative Resonanz aus der Community berechtigt gewesen sei – eine ungewöhnlich offene Einschätzung für einen Verantwortlichen eines derart umstrittenen Releases.

Gleichzeitig übte Williamson Kritik an der Veröffentlichungsstrategie von Rockstar Games. Seiner Ansicht nach hätte der Verlauf der Veröffentlichung und die öffentliche Wahrnehmung des Remaster-Pakets mit einem anderen Vorgehen deutlich positiver ausfallen können.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sorgte bei seiner Veröffentlichung 2021 wegen zahlreicher technischer Probleme, Grafikfehler und Bugs für erhebliche Kritik. Trotz späterer Updates gilt die Sammlung bis heute als einer der kontroversesten Rockstar-Launches der vergangenen Jahre.

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5 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 925355 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 09.07.2026 - 15:20 Uhr

    „mit einem anderen Vorgehen deutlich positiver ausfallen können.“
    Ja wenn man es verschenkt hätte 😅
    Hat nicht ein anderes Team es dann optimiert?

    0
  3. Ash2X 352880 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 15:36 Uhr

    Ist doch schön das er nach 5 Jahren etwas erkannt hat, was jeder andere nach 3 Minuten wusste 🤣

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