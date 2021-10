Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Verbesserungen an Fahr- und Waffenverhalten bestätigt

Rockstar bestätigt, dass es Verbesserungen an Fahr- und Waffenverhalten in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition geben wird.

Auf der offiziellen Website von Rockstar Games ist zu lesen, dass unter anderem Änderungen am Fahr- und Waffenverhalten der drei Spiele geben wird. Die Drive-by-Steuerung wurde für Grand Theft Auto 3 überarbeitet und wird ähnlich wie in Grand Theft Auto V funktionieren.

Auch das Waffensystem wurde überarbeitet, um den heutigen Standards entgegenzukommen. Die Spieler können in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition jetzt Wegpunkte setzen, was die Spielerfahrung wesentlich verbessert.

Hier gibt es noch einmal den Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Trailer zu sehen:

Grand Theft Auto: The Trilogy erscheint am 11. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Die physische Version wird am 6. Dezember veröffentlicht. Abonnenten von Xbox Game Pass und PS Plus erhalten GTA: San Andreas – Definitive Edition bzw. GTA 3 Definitive Edition.