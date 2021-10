Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Logos zur Remaster Collection aufgetaucht

Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition rückt anscheinend immer näher und nun sind sogar die Logos aufgetaucht.

Die Gerüchte um Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition halten sich weiterhin hartnäckig. Nachdem Rockstar den hauseigenen Spiel-Launcher aktualisiert hat, wurden bereits Achievements und vieles mehr entdeckt. Fleißige GTA-Fans haben in den neuesten Quellcodes weiter gebuddelt und die einzelnen Logos der GTA Trilogy-Spiele gefunden:

Sollten die Gerüchte stimmen, dann wird Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition im November 2021 veröffentlicht. Offizielle Details gibt es aber bisher nicht.