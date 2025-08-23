Grand Theft Auto V: 1.000.000 GTA$ als Geschenk zum Sommerausklang

Diese Woche in GTA Online: 1.000.000 GTA$ als Geschenk zum Sommerausklang, letzte Chance auf ein Driftfahrzeug und mehr!

Außerdem spendiert Simeon Yetarian 2x GTA$ und RP für alle seine Kontaktmissionen, 3x GTA$ und RP auf seine Exportanfragen. Erledigt ihr für ihn alle Premium-Deluxe-Rückführungen, erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 500.000 GTA$.

GTA$-Geschenk zum Sommerausklang: eine einmalige Finanzspritze in Höhe von 1.000.000 GTA$ für alle, die bis 17. September GTA Online spielen. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich 1.000.000 GTA$.

eine einmalige Finanzspritze in Höhe von 1.000.000 GTA$ für alle, die bis 17. September GTA Online spielen. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich 1.000.000 GTA$. Kostenloses Driftfahrzeug: letzte Chance auf den Declasse Drift Walton L35

letzte Chance auf den Declasse Drift Walton L35 3x GTA$ und RP für Exportanfragen von Simeon

für Exportanfragen von Simeon 2x GTA$ und RP für Simeons Kontaktmissionen, Sumo (Remix) und die Community-Rennserie

für Simeons Kontaktmissionen, Sumo (Remix) und die Community-Rennserie 500.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss aller Premium-Deluxe-Rückführungen

für den Abschluss aller Premium-Deluxe-Rückführungen Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Premium-Deluxe-Rückführungen

100.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Premium-Deluxe-Rückführungen 30 % Rabatt auf das Smoke on the Water

auf das Smoke on the Water Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Annis S80RR (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Pegassi Ignus (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Nagasaki Shinobi (Motorrad, 40 % Rabatt), Ocelot Locust (Sportwagen), Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen, 40 % Rabatt)

Annis S80RR (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Pegassi Ignus (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Nagasaki Shinobi (Motorrad, 40 % Rabatt), Ocelot Locust (Sportwagen), Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen, 40 % Rabatt) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Canis Castigator (SUV), Übermacht Niobe (Sportwagen)

Canis Castigator (SUV), Übermacht Niobe (Sportwagen) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Annis Euros X32 (Coupé)

Annis Euros X32 (Coupé) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Enus Cognoscenti Cabrio (Coupé), Dinka Jester (Sportwagen), BF Raptor (Sportwagen)

Enus Cognoscenti Cabrio (Coupé), Dinka Jester (Sportwagen), BF Raptor (Sportwagen) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Declasse Impaler SZ (Muscle-Car)

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Declasse Impaler SZ (Muscle-Car) Der Hauptpreis am Glücksrad: Pfister Comet S2 Cabrio (Sportwagen)

Pfister Comet S2 Cabrio (Sportwagen) Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Annis S80RR (Supersportwagen), den Pegassi Ignus (Supersportwagen), die Nagasaki Shinobi (Motorrad), den Toundra Panthere (Sportwagen) und den Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen) sowie 30 % Rabatt auf den Buckingham Akula (Helikopter), den Pegassi Torero XO (Supersportwagen), die B-11 Strikeforce (Flugzeug), den Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), den BF Club (Kompaktwagen), den Ocelot Ardent (Klassiker) und den Dewbauchee Specter (Sportwagen)

40 % Rabatt auf den Annis S80RR (Supersportwagen), den Pegassi Ignus (Supersportwagen), die Nagasaki Shinobi (Motorrad), den Toundra Panthere (Sportwagen) und den Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen) sowie 30 % Rabatt auf den Buckingham Akula (Helikopter), den Pegassi Torero XO (Supersportwagen), die B-11 Strikeforce (Flugzeug), den Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), den BF Club (Kompaktwagen), den Ocelot Ardent (Klassiker) und den Dewbauchee Specter (Sportwagen) Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die taktische MP und 30 % auf das Gefechtsgewehr (für Mitglieder bei GTA+)

40 % Rabatt auf die taktische MP und 30 % auf das Gefechtsgewehr (für Mitglieder bei GTA+) Vorteile mit GTA+: einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) im Vinewood Car Club sowie Atomic-Racing-Kleidung, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.