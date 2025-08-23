Grand Theft Auto V: 1.000.000 GTA$ als Geschenk zum Sommerausklang

Bis zum 17. September erhalten alle, die GTA Online spielen, eine besondere Finanzspritze in Höhe von 1.000.000 GTA$. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich 1.000.000 GTA$.
Außerdem spendiert Simeon Yetarian 2x GTA$ und RP für alle seine Kontaktmissionen, 3x GTA$ und RP auf seine Exportanfragen. Erledigt ihr für ihn alle Premium-Deluxe-Rückführungen, erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 500.000 GTA$.
Die Highlights der Woche:
- GTA$-Geschenk zum Sommerausklang: eine einmalige Finanzspritze in Höhe von 1.000.000 GTA$ für alle, die bis 17. September GTA Online spielen. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich 1.000.000 GTA$.
- Kostenloses Driftfahrzeug: letzte Chance auf den Declasse Drift Walton L35
- 3x GTA$ und RP für Exportanfragen von Simeon
- 2x GTA$ und RP für Simeons Kontaktmissionen, Sumo (Remix) und die Community-Rennserie
- 500.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss aller Premium-Deluxe-Rückführungen
- Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Premium-Deluxe-Rückführungen
- 30 % Rabatt auf das Smoke on the Water
- Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Annis S80RR (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Pegassi Ignus (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Nagasaki Shinobi (Motorrad, 40 % Rabatt), Ocelot Locust (Sportwagen), Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen, 40 % Rabatt)
- Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Canis Castigator (SUV), Übermacht Niobe (Sportwagen)
- Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Annis Euros X32 (Coupé)
- Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Enus Cognoscenti Cabrio (Coupé), Dinka Jester (Sportwagen), BF Raptor (Sportwagen)
- Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Declasse Impaler SZ (Muscle-Car)
- Der Hauptpreis am Glücksrad: Pfister Comet S2 Cabrio (Sportwagen)
- Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Annis S80RR (Supersportwagen), den Pegassi Ignus (Supersportwagen), die Nagasaki Shinobi (Motorrad), den Toundra Panthere (Sportwagen) und den Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen) sowie 30 % Rabatt auf den Buckingham Akula (Helikopter), den Pegassi Torero XO (Supersportwagen), die B-11 Strikeforce (Flugzeug), den Överflöd Pipistrello (Supersportwagen), den BF Club (Kompaktwagen), den Ocelot Ardent (Klassiker) und den Dewbauchee Specter (Sportwagen)
- Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die taktische MP und 30 % auf das Gefechtsgewehr (für Mitglieder bei GTA+)
- Vorteile mit GTA+: einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) im Vinewood Car Club sowie Atomic-Racing-Kleidung, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird abgeholt. Danke für die info.
Ich werde es wohl nie brauchen, aber meine Sauerländer Prägung sagt: „haben ist besser als brauchen“
Und meine halbe Schwaben DNA widerspricht mal wieder nicht. 🤦♂️
Wo ist bloß mein innerer Schweinehund, der keine Lust auf den Login hat? Ah. Der schläft noch…
Endlich ist die Sau wach! Wer war nochmal dieser GTA? 😉
Danke für die Info!
Kann eigentlich irgendwo sehen, wie viele GTAO-Spieler es ja nach Plattform gibt?
Ich bin schon lange raus, das Spiel ist doch eh komplett ausgelutscht.