Grand Theft Auto V: 100.000 GTA$-Bonus, zahlreiche Rabatte und mehr

Waffenschmuggel bleibt auch in dieser Woche ein höchst lukratives Geschäft in GTA Online von Grand Theft Auto V, denn für mobile Operationen gibt es doppelte Belohnungen sowie einmalig 100.000 GTA$ als Bonus für den erfolgreichen Abschluss einer dieser Missionen. Außerdem laden die neuesten Rabatte dazu ein, euer Arsenal kräftig aufzurüsten.

Die Highlights der Woche im Überblick:

Doppelte GTA$ & RP für mobile Operationen sowie ein Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Abschluss einer Mission

für mobile Operationen sowie ein Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Abschluss einer Mission Dreifache Forschungsgeschwindigkeit im Bunker

im Bunker Dreifache GTA$ & RP in Motor Wars bis zum 2. Juni

in Motor Wars bis zum 2. Juni Ein kostenloses Invade-and-Persuade-Suck-T-Shirt fürs Einloggen

fürs Einloggen Ein kostenloses pinkes und grünes Tarn-Design für den HVY Nightshark für alle ab Rang 100, das in der Waffenfahrzeug-Werkstatt abgeholt werden kann

für den HVY Nightshark für alle ab Rang 100, das in der Waffenfahrzeug-Werkstatt abgeholt werden kann Der Vapid Winky ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad 50 % Rabatt auf Bunkervorräte und Mk-II-Waffenverbesserungen

auf Bunkervorräte und Mk-II-Waffenverbesserungen 40 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale und zugehörige Verbesserungen, Anpassungen und die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt

auf die mobile Kommandozentrale und zugehörige Verbesserungen, Anpassungen und die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt Fahrzeugrabatte: 40 % auf den HVY Nightshark, den JoBuilt Hauler Custom, den JoBuilt Phantom Custom, den Karin Technical Custom, den Brute Stockade und den bewaffneten Declasse Tampa

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % Rabatt auf den Dewbauchee JB 700W und den gepanzerten Brute Boxville RV sowie 35 % auf das bewaffnete Dingi

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Militärische Operationen laufen nicht mehr nur mit Bodentruppen und nach Schema F ab – manche verlangen etwas mehr Raffinesse, Technologie und komplexere Planung. Vielleicht sogar mehr Intelligenz. In dieser Woche konzentrieren wir uns im Rahmen unseres ganzmonatigen Saluts an illegale Waffenhändler darauf, euch zu helfen, das Maximum aus eurem unterirdischen Kontrollzentrum herauszuholen.

Doppelte GTA$ und RP für mobile Operationen

Sind euch Zivilfahrzeuge jetzt auch zu gewöhnlich? Dann nutzt eine der Konsolen in eurer mobilen Kommandozentrale, um mobile Operationen zu starten. Verwendet alle möglichen todbringenden Gerätschaften, um euren Auftrag zu erledigen und bis zum 12. Mai doppelte Belohnungen einzustreichen.

Der Abschluss einer beliebigen mobilen Operation in dieser Woche bringt euch zusätzlich 100.000 GTA$, die in der nächsten Woche auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen werden.

Falls ihr bei der Beschaffung weiterer innovativer Technologien Hilfe benötigt – wie ballistische Ausrüstung und ganz unterschiedliche Waffenerweiterungen –, dann kommt euch die dreifache Forschungsgeschwindigkeit in eurem Bunker in dieser Woche gelegen.

Erhöht außerdem eure Rentabilität im Rüstungswettlauf, indem ihr eure Kosten senkt: Nutzt einen Rabatt von 50 % auf Bunkervorräte und Mk-II-Waffenerweiterungen, um einen guten Start hinzulegen. Zudem gibt es 40 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale und zugehörige Erweiterungen, Anpassungen, Waffen und Fahrzeugwerkstätten.

RABATTE

Zusätzlich zu den oben genannten Angeboten rund um mobile Kommandozentralen und Bunker spart ihr auch noch 40 % beim Kauf der folgenden Fahrzeuge:

HVY Nightshark

JoBuilt Hauler Custom

JoBuilt Phantom Custom

Karin Technical Custom

Brute Stockade

Bewaffneter Declasse Tampa

Weiterhin dreifache GTA$ & RP in Motor Wars

Stellt euch eurer Angst vor Höhe und lauten Geräuschen, schnallt euch einen Fallschirm um, stürzt euch in Motor Wars dem Boden entgegen und verdient noch den ganzen Monat lang dreifache Belohnungen.

Spielen und freischalten: das Invade-and-Persuade-Suck-T-Shirt

Spielt zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche GTA Online und schaltet das kostenlose Invade-and-Persuade-Suck-T-Shirt frei.

Pink-grünes Tarnmuster für Spieler ab Rang 100

Um auch weiterhin die Spieler zu feiern, die die nötige Disziplin und den Fokus an den Tag legen, um in wirklich hohe Sphären vorzudringen, erhalten alle, die mindestens Rang 100 erreicht haben und in dieser Woche spielen, das seltene pink-grüne Tarnmuster für den HVY Nightshark. Holt euch diese außergewöhnliche Verzierung in einer Waffenfahrzeug-Werkstatt und bringt sie dort auch an eurem Fahrzeug an (innerhalb von 72 Stunden nach dem Login nach dem 17. Mai verfügbar).

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Vapid Winky

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei und dreht am Glücksrad, um GTA$, RP, Bekleidung, Snacks, Überraschungspreise und mehr zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche? Der vielseitige Vapid Winky, ein beständiges und verlässliches Überbleibsel des militärisch-industriellen Komplexes.

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.