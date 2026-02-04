Grand Theft Auto V: 225 Millionen Verkäufe überschritten

Take‑Two meldet neuen Meilenstein für den Dauerbrenner Grand Theft Auto V mit 225 Millionen Verkäufen.

Im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen hat Take‑Two bestätigt, dass Grand Theft Auto V inzwischen die Marke von 225 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.

Der mehr als zehn Jahre alte Vorgänger von Grand Theft Auto VI bleibt damit eines der erfolgreichsten Entertainment‑Produkte aller Zeiten und zeigt keinerlei Anzeichen, an Zugkraft zu verlieren.

Der neue Meilenstein unterstreicht einmal mehr, wie außergewöhnlich langlebig Rockstars Open‑World‑Gigant ist – und wie groß die Erwartungshaltung an den kommenden Nachfolger bleibt.