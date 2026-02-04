Grand Theft Auto V: 225 Millionen Verkäufe überschritten

Im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen hat Take‑Two bestätigt, dass Grand Theft Auto V inzwischen die Marke von 225 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.
Der mehr als zehn Jahre alte Vorgänger von Grand Theft Auto VI bleibt damit eines der erfolgreichsten Entertainment‑Produkte aller Zeiten und zeigt keinerlei Anzeichen, an Zugkraft zu verlieren.
Der neue Meilenstein unterstreicht einmal mehr, wie außergewöhnlich langlebig Rockstars Open‑World‑Gigant ist – und wie groß die Erwartungshaltung an den kommenden Nachfolger bleibt.
Glückwunsch zu den über 225 Millionen verkauften Einheiten von Grand Theft Auto V. 🥳♥️
Holy…und wenn sie noch eine Remastered Definitive Plus Fassung bringen würden – Die Leute würden auch die wieder kaufen. Unglaublich, echt 😏
Unglaublich 😵💫🥳.
Werden viele mehrmals gekauft haben, ich hatte es meine ich zweimal gekauft, auf der 360 und der PS4 damals, auf Xbox nur mal kurz im Game Pass, trotzdem eine Wahnsinnszahl.
Kann man deswegen ziemlich sicher durch 2 oder sogar 3 teilen, damit man auf die Spielerzahl kommt, würd ich sagen 😀 😀
Mehr als verdient
Ich habe drei Verkäufe über drei Generationen dazu beigetragen und es immer noch nicht durchgespielt 😂😂😂
Das sind Zahlen davon können andere nur träumen.
Habs nur einmal weils zum Start der PS5 Version im Store um 10€ gegeben hat.
Hab 360 Version, xbox one Version und xsx Version 😂.
Gut das man von one zu xsx die saves importieren konnte, hab mit Aktien max money mit allen 3, n drittes mal durchspielen hätt ich kb gehabt 😂.
Übrigens hat Rockstar n spitzen Kunden Service 👍, hatte nach dem save import n Garagen bug (waren nicht mehr benutzbar), ich bat Rockstar um Hilfe ob ich n 2es mal importieren darf und die setzten das irwie bei mir zurück.
Die wollten nur mal kurz n Video vom bug ka ums mal zu sehen oder so aber waren mega nett 👍
Davon können andere Firmen nur träumen