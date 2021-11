Grand Theft Auto V: 3X GTA$ & RP für Casinoarbeit, Boni aufs Diamond-Casino-Heist-Finale und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: 3X GTA$ & RP für Casinoarbeit, Boni aufs Diamond-Casino-Heist-Finale, Geschenk für Trilogy-Besitzer und mehr.

In dieser Woche erhaltet ihr dreifache GTA$ und RP in der Diamond-Gegner-Modus-Serie in GTA Online. Außerdem geht der Raubüberfall-Monat weiter: Wer das Diamond-Raubüberfall-Finale abschließt und damit beweist, dass das Haus nicht immer gewinnt, erhält das klassische Diamond-T-Shirt und die Möglichkeit, Diamanten im Tresorraum zu finden.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP in der Diamond-Gegner-Modus-Serie

in der Diamond-Gegner-Modus-Serie Doppelte GTA$ & RP für Casinoarbeit und -Storymissionen sowie in Landezone

für Casinoarbeit und -Storymissionen sowie in Landezone Die Chance auf Diamanten im Tresorraum – schließt das Diamond-Raubüberfall-Finale ab und geht mit vollen Taschen heim

– schließt das Diamond-Raubüberfall-Finale ab und geht mit vollen Taschen heim Das klassische rote Diamond-T-Shirt kostenlos für den Abschluss des Diamond-Raubüberfall-Finales

für den Abschluss des Diamond-Raubüberfall-Finales Doppelte Car-Meet-Reputation für die Teilnahme an Sprints

für die Teilnahme an Sprints Den Liberty-City-Häftling-Overall kostenlos für alle Besitzer von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die sich diese Woche in GTA Online einloggen

für alle Besitzer von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die sich diese Woche in GTA Online einloggen Das Weekend-Racer-Design für die Bravado Banshee kostenlos fürs Einloggen

für die Bravado Banshee kostenlos fürs Einloggen Der Declasse Bugstars Burrito kostenlos , abzuholen bei Warstock Cache & Carry

, abzuholen bei Warstock Cache & Carry 40 % Rabatt auf Bekleidung im Casino-Shop

auf Bekleidung im Casino-Shop 35 % auf das Master-Penthouse im Casino und auf zugehörige Verbesserungen und Modifikationen

und auf zugehörige Verbesserungen und Modifikationen Fahrzeug-Rabatte : 40 % auf den Annis S80RR, den Progen PR4, den ferngesteuerten Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Everon, die Western Rampant Rocket und den Enus Paragon R

: 40 % auf den Annis S80RR, den Progen PR4, den ferngesteuerten Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Everon, die Western Rampant Rocket und den Enus Paragon R Der Pegassi Zorrusso ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

der Woche am Glücksrad Preisfahrzeug und -Herausforderung : Gewinnt drei Tage in Folge ein Rennen der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Vapid Dominator GTT

: Gewinnt drei Tage in Folge ein Rennen der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Vapid Dominator GTT Testfahrzeuge: Emperor Vectre, Dinka Jester RR, Pfister Growler

Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos)

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.

In dieser Woche steht das Kronjuwel der Skyline von Los Santos im Rampenlicht: das Diamond Casino & Resort. Wie man so hört, soll ein gepanzerter Lieferwagen bei einer Lieferung von Diamanten für den Tresorraum beobachtet worden sein. Diejenigen, die mutig und beharrlich genug sind, es mit dem Haus aufzunehmen, haben die Chance, am Ende mit Taschen voller wertvoller Edelsteine dazustehen.

Für den Abschluss des Finales des Diamond Casino Heist bis zum 24. November erhaltet ihr außerdem das klassische rote Diamond-T-Shirt als kostenlosen Bonus innerhalb von 72 Stunden nach Login nach dem 2. Dezember.

Doppelte GTA$ & RP für Casinoarbeit und -Storymissionen

Falls ihr Schlüssel zum Penthouse besitzt und vom ewigen Ausrauben des Diamonds auch mal eine Pause braucht, könnt ihr über euer iFruit bei Casinomanagerin Ms. Baker anrufen und nach Casinoarbeit fragen. Oder ihr sucht sie in ihrem Büro auf, um Casino-Storymissionen zu absolvieren. Beides bringt in dieser Woche doppelte GTA$ und RP.

Dreifache Belohnungen in der Diamond-Gegner-Modus-Serie

Man sagt, dass das Haus immer gewinnt, aber du kannst dennoch richtig abräumen. Starte einfach die Diamond-Gegner-Modus-Serie und leg dich direkt im Casino mit anderen verkommenen Gestalten an, um bis zum 24. November dreifache Belohnungen einzufahren.

Kostenloses Geschenk fürs Spielen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Um den Liberty-City-Häftling-Overall zu erhalten, müsst ihr einen beliebigen Titel von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition spielen und euch anschließend vor dem 25. November bei GTA Online anmelden. Der Overall wird innerhalb von 72 Stunden nach Login nach dem 2. Dezember eurer Garderobe hinzugefügt. Spieler müssen zuvor bereits alle Titel mit ihrem Konto im Social Club verknüpft haben.

Kostenloses Design für die Bravado Banshee

Wer in dieser Woche GTA Online spielt, erhält das Weekend-Racer-Design für die ikonische Bravado Banshee kostenlos. Fußgänger werden sie nur als einen mehrfarbigen Schleier wahrnehmen, der auf dem Freeway an ihnen vorbeirauscht, aber ihr kennt den Unterschied

Wie bereits erwähnt, werdet ihr diese Woche für den Abschluss des Finales des Diamond Casino Heist mit dem klassischen roten Diamond-T-Shirt belohnt. Außerdem könnt ihr euch diese Woche einen kostenlosen Declasse Bugstars Burrito bei Warstock Cache & Carry abholen.

Diese Ikone der Heist-Geschichte spielt sowohl eine Nebenrolle im Diamond Casino Heist, falls ihr euch dafür entscheidet, als auch in „Der Juwelenraub“ im Story-Modus von Grand Theft Auto V.

Holt euch das klassische rote Diamond-T-Shirt und den Declasse Bugstars Burrito kostenlos

Doppelte Car-Meet-Reputation für Sprints

Manche Unterschiede können nur durch Genetik erklärt werden. Da wäre zum Beispiel der Drang nach dem Wettkampf, den Rennfahrer verspüren. Diesen instinktiven Zwang, die Motoren aufheulen zu lassen, andere zu rammen und sie den Rauch ihrer qualmenden Reifen fressen zu lassen.

Wenn ihr Mitglied im LS Car Meet seid, könnt ihr vor Ort das Interaktionsmenü öffnen und einen Sprint starten (Interaktionsmenü > LS Car Meet > Sprint). Ihr und die anderen Teilnehmer erhaltet für die Teilnahme die doppelte Menge Car-Meet-Reputation.

Doppelte GTA$ und RP in Landezone

Springt in schwindelerregender Höhe aus einem schwebenden Cargobob, reißt euren Fallschirm auf und kämpft in Landezone um die Kontrolle über einen kleinen Flecken Land. Eine präzise Absprache mit euren Teamkollegen bei der Planung eurer Angriffe verschafft euch einen entscheidenden Vorteil im Ringen um die Zone. Haltet also eure Kommunikationskanäle offen und eure Gegner im Visier. Ihr erhaltet die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP.

Das Preisfahrzeug der Woche: der Vapid Dominator GTT

Verbissene Wettstreiter, die in dieser Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen den ersten Platz in einer LS-Car-Meet-Serie holen, werden stolze Besitzer des Vapid Dominator GTT, ein Streitwagen, der nur darauf wartet, getunt und modifiziert zu werden, um unschuldige Passanten in Angst und Schrecken zu versetzen.

Fahrt den Emperor Vectre, Dinka Jester RR und Pfister Growler auf der Teststrecke Probe

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug? Oder nach einem neuen Tuning-Projekt? Schaut doch einfach auf der Teststrecke beim LS Car Meet vorbei, um den Emperor Vectre, Dinka Jester RR und Pfister Growler ausgiebig auszuprobieren. Bringt die Rennstrecke zum Glühen, fahrt in einem Zeitrennen gegen die Uhr oder fordert andere zu einem spontanen Spurt heraus, um zu sehen, wie sich die Basismodelle im Wettkampf schlagen.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Pegassi Zorrusso

Kehrt zum Ort des Verbrechens zurück, sobald etwas Gras darüber gewachsen ist, und schaut beim Glücksrad in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei. Dreht am Glücksrad, um GTA$, RP, Kleidung, Snacks und alle möglichen Überraschungspreise zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Pegassi Zorrusso, ein Hypercar, das gerne mal an der Schallgrenze klopft und „Wer ist da?“ fragt.

RABATTE

Schließt euch der Elite der protzigen Oberschicht an: das Casino-Master-Penthouse sowie die dazugehörigen Verbesserungen und Modifikationen sind um 35 % reduziert. Und vergesst nicht, euch angemessen zu kleiden: Alle Kleidungsstücke im Casino-Shop sind 40 % günstiger.

Doch nicht nur der Casino-Lifestyle, sondern auch ausgewählte Fahrzeuge sind in dieser Woche im Angebot. Unten findet ihr eine komplette Übersicht mit allen Fahrzeugrabatten.

Fahrzeuge im Angebot:

Annis S80RR – 40 % Rabatt

Progen PR4 – 40 % Rabatt

Ferngesteuerter Invade-and-Persuade-Panzer – 40 % Rabatt

Maxwell Vagrant – 40 % Rabatt

Karin Everon – 40 % Rabatt

Western Rampant Rocket – 40 % Rabatt

Enus Paragon R – 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Außerdem können sie sich das grausame Omen unter den Motorrädern, die LCC Sanctus, kostenlos bei Southern San Andreas Super Autos abholen. Alle aktiven Mitglieder von Prime Gaming, die die LCC Sanctus zum Vollpreis erwerben, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf 100 % des Preises zurückerstattet. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.