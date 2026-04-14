Grand Theft Auto V: 5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Shark Cards

Rockstar Games wurde kürzlich einmal mehr Opfer eines Hackerangriffs. Nachdem man sich mit der Hacking-Gruppe „ShinyHunters“ nicht einigen konnte, kündigte diese an, die Daten schon bald veröffentlichen zu wollen.

Erste Veröffentlichungen offenbaren jetzt, in welchen finanziellen Sphären das Entwicklerstudio mit den sogenannten Shark Cards, der digitalen Echtgeld-Währung von GTA Online vorstoßen konnte.

In den letzten zehn Jahren soll sich der von Rockstar Games durch den Verkauf von Shark Cards erzielte Umsatz auf 5 Milliarden US-Dollar summieren. Kaum überraschend waren Spieler dabei zur Weihnachtszeit am kauffreudigsten.