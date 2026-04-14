Grand Theft Auto V: 5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Shark Cards

Rockstar Games wurde kürzlich einmal mehr Opfer eines Hackerangriffs. Nachdem man sich mit der Hacking-Gruppe „ShinyHunters“ nicht einigen konnte, kündigte diese an, die Daten schon bald veröffentlichen zu wollen.
Erste Veröffentlichungen offenbaren jetzt, in welchen finanziellen Sphären das Entwicklerstudio mit den sogenannten Shark Cards, der digitalen Echtgeld-Währung von GTA Online vorstoßen konnte.
In den letzten zehn Jahren soll sich der von Rockstar Games durch den Verkauf von Shark Cards erzielte Umsatz auf 5 Milliarden US-Dollar summieren. Kaum überraschend waren Spieler dabei zur Weihnachtszeit am kauffreudigsten.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da haben wir den Grund warum es so verlockend ist für die Firmen so etwas anzubieten. Das ist eine Summe die schon mehr als bedenklich ist.
Tja dumme menschen gibt’s halt wie Sand am Meer und ich muss erlich sein ich war einer der dümmsten was ich in ultimate team gesteckt habe und nun ja warum für 1 Jahr spass omg war ich dumm dumm dumm aber zum glück habe ich den Absprung gepackt
Aber wie einer der Vorredner sagte wir sind selbst dran schuld !!!!
War es „clever“? Natürlich nicht. Aber sieh es wie als Kind mit Panini Bildern in die man sein Taschengeld gesteckt hat – nur kurzzeitig erhältlich und selbst gut vernetze Profis müssen 500+€ investieren um ein Album voll zu kriegen. Bekommt man es nicht voll ist es wertlos. Man musste sein Lehrgeld zahlen,aber für den Moment war es immerhin eine Menge Spaß.
Macht man aber nach der Erfahrung nie wieder.
Das man sich Shark Cards kauft kann ich echt nicht nachvollziehen.
Der ganze Hustle ist doch dadurch weg…^^
Echt abartig solche Berichte.
Da Jammern Studios einerseits dass man die Preise erhöhen sollte (zb von 70 auf 80 oder mehr Euro) und dann liest man solche Berichte.
Aber ist halt Wirtschaft, wenn die Zahlen nicht stimmen – wie zb 2 % Wachstum – dann kracht der Aktienwert und alles geht den Bach runter.
Mir fällt gerade ein: Auf solche Ingame-Käufe sollte der Staat mal so 50 % abkassieren. Am Umsatz meine ich. Da könnten wir vielleicht paar Löcher stopfen.
Aber auch ein „positives“ Argument für alle die hier (Rockstar, Fortnite, Ultimate-Teams) gelegentlich kaufen:
Warum soll ich in ein Spiel, dass ich 100+ Stunden Spiele, nicht auch mal was kaufen?
Also ein CoD oder ein Shooter mit Kampagne dauert ~10 h und kostet 70,-
Wenn ich jetzt MUT (Madden-Ultimate-Team) spiele und da 1 Jahr lang 100h spiele, dann kann ich hier auch mal noch 100,- Extra in Packs investieren.
Soll aber jetzt nicht eine Kaufaufforderung sein 😉
Kein Wunder, dass sie keine Eile mit einem Nachfolger hatten. Andererseits glaube ich, dass gerade deshalb die Welt im neuen GTA richtig geil wird. Einfach weil die Kühe weiter gemolken werden sollen.
mal anders gedacht, wie würden denn alle hier drauf reagieren, wenn Rockstar das Spiel teuer macht und DLCs anbietet.
wenn dieses Geld nicht verdient worden wäre, wäre dann Rockstar bereit gewesen bis zu 3 Milliarden Entwicklungskosten zu investieren in GTA VI ?
ich hab auch mal Shark Cards gekauft.. anfangs .. weil ich mir den Buzzard gönnen wollte.. die Preise sind einfach auch exorbitant hoch, wenn man da ohne Ahnung Geld verdienen will.. dauert das..
mit dem Heli gings dann auch ordentlich vorwärts
ich empffinde daher diese Menschen nicht als dumm, sondern sie finanzieren sich ihren Spaß und unseren dazu..
dumm ist es nur, wenn es überhand nimmt oder anderes dadurch gefährdet wird.. zB wichtige Rechnungen nicht bezahlen (selbst dann ist das nicht dumm, sondern unverantwortlich)
Alle jammern über Spritpreise und Lebensmittel preise dann aber 100te von Euros in lootboxen oder Credits rein Buttern und du sagst das wäre nicht DUMM naja finde den fehler sry wie gesagt ich war auch einer der Dummen !!!
Wenn man sich ja mal was gönnt sagt doch niemand was aber ich kenne Leute die verdienen gerade mal 1500 euro wenn Miete und Rechnungen und essen bezahlt sind knallen die alles in Ultimate Team am 18.des Monats haben sie kein Geld mehr .
Dieses Konzept mit den Ingame kaufen müsste verboten werden da es Glücksspiel ist wenn man natürlich weiss was man bekommt wie die Credit verstehe ich es ja mal zb monatlich 25 Euro zu investieren aber alles andere mit lootboxen ist Glücksspiel und müsste verboten werden das ist nur meine meinung aber zu der stehe ich 100 Prozent mit 18j dachte ich auch anders aber mit Mitte 40j machte es klick ja ich weiss der groschen hätte s hin früher fallen müssen !
Laut Leak liegt die PC Version abgeschlagen auf dem letzten Platz was Spielerzahl und Umsatz betrifft! Kein Wunder das keine PC Fassung von GTA 6 angekündigt wurde und man über eine Switch 2 Version nachdenkt! Nutzt eigenltich noch jemand den PC ausserhalb von Roblox und Fortnite für andere Spiele?
Der Grund warum es weder für GTA 5 noch für RDR 2 keine Story DLCs gibt, sehr schade.