GTA Online: A Safehouse in the Hills erscheint am 10. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Das monumentale neue Update für GTA Online, A Safehouse in the Hills, erscheint am 10. Dezember und öffnet die Türen zu einem extravaganten Luxusleben mit käuflichen Luxusvillen, einer Flotte neuer, exklusiver Fahrzeuge, einem brandneuen, actiongeladenen Abenteuer, der Rückkehr eines bekannten Gesichts und vielem mehr, darunter:

Neue Villen, komplett mit virtuellem Assistenten, der Spieler bei beruflichen wie privaten Tätigkeiten unterstützt, Trophäenschränken, um Erfolge zur Schau zu stellen, einem privaten Friseursalon, Tierunterkünften, einer Garage, einem optionalen privaten Sicherheitsdienst und vielem mehr. Alle Details gibt es auf der Website von Prix Luxury Real Estate

Eine neue Reihe actiongeladener Missionen , um ein Massenüberwachungsnetzwerk zu zerschlagen

, um ein Massenüberwachungsnetzwerk zu zerschlagen Eine Reihe erstklassiger Fahrzeuge , darunter Fahrezeuge, die bei Hao’s Special Works getunt werden können. Außerdem lassen sich weitere Autos mit einem Lenkraketen-Störsender ausstatten, es gibt neue Polizeifahrzeuge, Drift-Varianten und mehr

, darunter Fahrezeuge, die bei Hao’s Special Works getunt werden können. Außerdem lassen sich weitere Autos mit einem Lenkraketen-Störsender ausstatten, es gibt neue Polizeifahrzeuge, Drift-Varianten und mehr Ein neuer Mission-Creator mit dem Spieler ihre eigenen komplexen Missionen entwerfen und veröffentlichen können

mit dem Spieler ihre eigenen komplexen Missionen entwerfen und veröffentlichen können Neue Mitgliedervorteile bei GTA+: Mitglieder bei GTA+ erhalten Vorabzugang zum Vapid FMJ MK V, Perks für Villenbesitzer und eine neue Option in der Vinewood-Club-App, mit der sie Mitarbeiter ausgewählter Unternehmen aus der Ferne managen können

Alle Infos findet ihr außerdem auf dem Rockstar Games Newswire.