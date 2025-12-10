Grand Theft Auto V: A Safehouse in the Hills ist jetzt in GTA Online verfügbar

Das neueste monumentale Update für GTA Online ist ab sofort verfügbar. Einen kurzen Trailer zu A Safehouse in the Hills findet ihr hier:
Mit A Safehouse in the Hills erscheinen drei luxuriöse neue Villen mit einer Fülle an Annehmlichkeiten, eine Reihe neuer aufregender Missionen, ein ganzer Fuhrpark neuer, luxuriöser Fahrzeuge, der neue Rockstar-Mission-Creator und vieles mehr. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Michael und seiner Frau Amanda aus dem GTAV-Storymodus.
Das erwartet euch in A Safehouse in the Hills:
- Drei neue Luxusvillen: die Richman-Villa, das Tongva-Anwesen und die Vinewood-Residenz, inklusive dieser Annehmlichkeiten:
- KI-Assistent, Schnellreise von eurer Villa zu einer eurer Immobilien, die Möglichkeit, öffentliche oder private Villa-Partys zu veranstalten, Produktionssteigerungen für beliebige Unternehmen und vieles mehr
- Hauptkontrollterminal, um eure Unternehmen von der Ferne aus zu verwalten
- Auffahrt mit Platz für euer persönliches Fahrzeug und ein privates Helipad auf dem Dach samt des Helikopters Volatus zu eurer Villa
- Garage mit Platz für 20 Fahrzeuge
- Yoga-Bereich und Fitnessgeräte, mit denen ihr kurzzeitig eure Stats verbessert
- Pool und Whirlpool
- Hundehütte und Katzenbett, um eure Familie um ein oder zwei tierische Begleiter zu erweitern
- hauseigener Salon, der sowohl die Dienste eines privaten Friseurs als auch die eines Tätowierers bietet
- Trophäenschränke, um eure Erfolge zur Schau zu stellen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und Erweiterungen, darunter eine Waffenkammer, Spielhalle, Autopodest im Haus, Fahrzeugwerkstatt, ein eigenes Sicherheitsteam, das die Häufigkeit von Angriffen und Überfällen auf eure Unternehmen reduziert oder sie mit einem Sicherheitsupgrade komplett verhindert, und mehr
- Neue Fahrzeuge: der futuristischen Pfister X-treme (Supersportwagen), der vom Retro-Stil inspirierte Übermacht Sentinel XS4 (Limousine) und der im Retro-Stil gehaltene Grotti GT750 (Klassiker)
- KnoWay Out: Brandneue Missionen, in denen ihr Avi Schwartzman helft, das geheime Überwachungsnetzwerk eines Startups für selbstfahrende Fahrzeuge auszuschalten – verfügbar für alle Spieler
- Die wöchentliche Herausforderung: 400.000 GTA$ als Bonus, wenn ihr KnoWays Plan als Anführer vereitelt
- Ein brandneuer Rockstar Mission-Creator Ein umfangreiches Toolset, mit dem ihr eigene Missionen entwerfen, erstellen und teilen könnt
- Neue Vorteile bei GTA+: Exklusiver Vorabzugang zum neuen Supersportwagen Vapid FMJ MK V, den zusätzlichen Vorteil, in der Fahrzeugwerkstatt der Villa geeignete Fahrzeuge mit Tunings von Hao’s Special Works, Benny’s, Drift Tuning und Imani Tech zu frisierenden, 50 % Rabatt auf HSW-Verbesserungen sowie Fernzugriff auf deine Mitarbeiter im Hangar, Lagerhaus und Kautionsbüro über die Vinewood Club App
- Und: ein neues Zufallsevent für Fluchtfahrer, vier neue Emotes und Kompatibilität mit Lenkraketen-Störsendern für 50 zusätzliche Fahrzeuge. In den kommenden Wochen und Monaten gibt es noch viel mehr zu entdecken, darunter festliche Feierlichkeiten, weitere neue Fahrzeuge, Nebentätigkeiten und Missionen sowie saisonale Gegner-Modi und mehr.
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spiele kein GTA Online. Alle anderen wünsche ich viel Spaß mit dem Update. ✌🏻
Das scheint ja super beliebt und mega Umsatz zu bringen. Allerdings kenne ich niemanden in meinem (betagten) Zockerfreundeskreis, der das spielt. Wie sieht das hier aus? Spielt ihr das?
Das sollte man doch auf jeden Fall sich mal angucken und nutzen könnte taktische Vorteile bringen.
Viel Spaß allen, die es spielen