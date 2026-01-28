Grand Theft Auto V: Alle wichtigen Änderungen von Title Update 1.72 im Überblick

Rockstar hat das GTA5 Title Update 1.72 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Enhanced & Legacy) veröffentlicht. Der Patch konzentriert sich vollständig auf Fehlerbehebungen – besonders im Rockstar Mission Creator, bei Mansions und im allgemeinen Gameplay.

Rockstar Mission Creator

Der Creator erhält mehrere Verbesserungen und wichtige Bugfixes:

Neue Wanted‑Level‑Optionen hinzugefügt

Fehler behoben, durch den Missionstests mit Teams (2–4 Spieler) sofort fehlschlugen

Probleme beim Platzieren von Objekten mit Override Position/Rotation korrigiert

Falsche Werte der Model‑Memory‑Anzeige behoben

Grafische Fehler in Cutscenes beseitigt

Fehler korrigiert, bei dem Objective Midpoint Flags fälschlich auf Objective Start gesetzt wurden

Unkonsistentes Actor‑Verhalten beim Hacking behoben

Probleme im Menü Actor – Position Options korrigiert

Fehler behoben, bei dem Points to Give in Interaction Consequences nicht gespeichert wurde

Mansions

Mehrere Mansion‑bezogene Bugs wurden adressiert:

Ziel‑Fahrzeug erschien nicht im Tow Truck Service

Mansion‑Entry‑Scene wurde nach dem Verlassen des Grundstücks nicht abgespielt

Fehler behoben, bei dem der Hund schwebte oder der Pet‑Prompt dauerhaft eingeblendet blieb

General

Gameplay‑Fixes sorgen für mehr Stabilität:

Spieler spawnten beim Verlassen von El Rubio’s Compound im Ozean

Verlust der Bewegungssteuerung nach Junk Energy Skydiving behoben

In KnoWay Out – Tunnel Vision konnte der Spieler sich nicht mehr bewegen, wenn der Zug zu früh losfuhr

Diverse Korrekturen an Creator Content I–V Missionen

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen