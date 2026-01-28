Grand Theft Auto V: Alle wichtigen Änderungen von Title Update 1.72 im Überblick

Rockstar hat das GTA5 Title Update 1.72 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Enhanced & Legacy) veröffentlicht. Der Patch konzentriert sich vollständig auf Fehlerbehebungen – besonders im Rockstar Mission Creator, bei Mansions und im allgemeinen Gameplay.
Rockstar Mission Creator
Der Creator erhält mehrere Verbesserungen und wichtige Bugfixes:
- Neue Wanted‑Level‑Optionen hinzugefügt
- Fehler behoben, durch den Missionstests mit Teams (2–4 Spieler) sofort fehlschlugen
- Probleme beim Platzieren von Objekten mit Override Position/Rotation korrigiert
- Falsche Werte der Model‑Memory‑Anzeige behoben
- Grafische Fehler in Cutscenes beseitigt
- Fehler korrigiert, bei dem Objective Midpoint Flags fälschlich auf Objective Start gesetzt wurden
- Unkonsistentes Actor‑Verhalten beim Hacking behoben
- Probleme im Menü Actor – Position Options korrigiert
- Fehler behoben, bei dem Points to Give in Interaction Consequences nicht gespeichert wurde
Mansions
Mehrere Mansion‑bezogene Bugs wurden adressiert:
- Ziel‑Fahrzeug erschien nicht im Tow Truck Service
- Mansion‑Entry‑Scene wurde nach dem Verlassen des Grundstücks nicht abgespielt
- Fehler behoben, bei dem der Hund schwebte oder der Pet‑Prompt dauerhaft eingeblendet blieb
General
Gameplay‑Fixes sorgen für mehr Stabilität:
- Spieler spawnten beim Verlassen von El Rubio’s Compound im Ozean
- Verlust der Bewegungssteuerung nach Junk Energy Skydiving behoben
- In KnoWay Out – Tunnel Vision konnte der Spieler sich nicht mehr bewegen, wenn der Zug zu früh losfuhr
- Diverse Korrekturen an Creator Content I–V Missionen
- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
