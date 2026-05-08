Grand Theft Auto V: Aufregendes neues Update im Sommer geplant

Rockstar Games stellt neue Verbesserungen und Anpassungen für GTA Online vor und teasert ein aufregendes neues Update für diesen Sommer an.

Rockstar Games hat neue Änderungen und Verbesserungen für GTA Online angekündigt, die sowohl das Balancing als auch die Wirtschaft im Spiel betreffen. Ziel der Anpassungen ist es, das Spielerlebnis zu verbessern, die Zugänglichkeit zu erhöhen und gleichzeitig gegen missbräuchliches Verhalten vorzugehen.

Ab der kommenden Woche werden die Basis-Auszahlungen für mehrere Aktivitäten verdoppelt. Dazu gehören unter anderem Special Vehicle Work, Mobile Operations Missions sowie Casino Work und Story Missions. Zusätzlich erhalten weitere Inhalte erhöhte Belohnungen: Alle Bail Office Targets, A Superyacht Life und Project Overthrow Missionen werden um 50 Prozent im Wert gesteigert.

Auch das Wirtschaftssystem rund um Fahrzeuge wird angepasst. Rockstar senkt die Preise von über 30 Fahrzeugen, darunter der Överflöd Imorgon, der Progen Tyrus sowie der Brute Police Riot. Gleichzeitig wird der Preis des Mammoth F-160 Raiju angepasst und erhöht, um dessen Leistungsfähigkeit und Nutzen besser widerzuspiegeln.

Zusätzlich geht das Studio weiter gegen Exploits vor. Insbesondere beim Weiterverkauf von Fahrzeugen sollen künftig Einschränkungen greifen, um missbräuchliche Mechaniken einzudämmen.

Neben den wirtschaftlichen Anpassungen sind auch weitere Inhalte geplant. Rockstar verweist auf kommende spezielle Events und Feierlichkeiten sowie ein größeres neues Update für GTA Online im Sommer.