Grand Theft Auto V: Außerirdische Begegnungen und mehr in Halloween GTA Online

Die Feierlichkeiten zu Halloween starten in Los Santos. Freut euch bis zum 5. November auf die Rückkehr von bei Fans beliebten Spielmodi, Fahrzeugen und jede Woche andere Events.
Und: am 16. Oktober erscheint „Ramius Schlitzer“ – ein neuer Twist des klassischen Schlitzer-Modus, der an Bord des stockfinsteren U-Boots Ramius spielt.
Die Highlights der Woche:
- 2x GTA$ und RP im Cayo-Perico-Überlebenskampf, auf Bunker-Verkäufe und in der neuen Halloween-Community-Serie mit neuen Jobs in jeder Woche
- Geschenke zum Mittherbstfest: Fürs Spielen von GTA Online erhaltet ihr diese Woche die rote Yeti-Herbstkappe
- 2x GTA$ und RP in wiederkehrenden Halloween-Modi
- 2.–8. Oktober: Bestie gegen Schlitzer
- 9.–15. Oktober: Judgement Day
- 16.–22. Oktober: Schlitzer (U-Boot Ramius)
- 23.–29. Oktober: Condemned
- 30. Oktober – 5. November: Schlitzer (einschließlich U-Boot Ramius)
- Schließt ab jetzt drei Wochen lang die wöchentlichen Herausforderungen ab und erhaltet die Vinewood Undead Collection, bestehend aus:
- Schlitzer-Clown-Outfit, „Please Stop Me“-Maske, Vinewood Zombie-T-Shirt, Avenger-Totenschädel-Design
- Doppelte GTA$ für alle wöchentlichen Herausforderungen des Monats:
- 2.–8. Oktober: Übersteht zwei Wellen in einem Überlebenskampf, ohne zu sterben, um 200.000 GTA$ und die braune Vintage-Zombiemaske zu erhalten (erforderlich zum Freischalten der Vinewood Undead Collection)
- 9.–15. Oktober: Schließt 3 Taxifahrten ab und erhaltet 200.000 GTA$ und die verwitterte Vintage-Mumienmakse (erforderlich zum Freischalten der Vinewood Undead Collection)
- 16.–22. Oktober: Gewinnt einen Gegner-Modus, um 200.000 GTA$ und die braune Vintage-Werwolfmaske zu erhalten (erforderlich zum Freischalten der Vinewood Undead Collection)
- 23.–29. Oktober: Übersteht vier Wellen in einem Überlebenskampf, ohne zu sterben, um 200.000 GTA$ und die graue Springspinnen-Maske zu erhalten
- 30. Oktober – 5. November: Gewinnt einen Gegner-Modus, um 200.000 GTA$ und die graue Kapuzenschädelmaske zu erhalten
- Kürbislaternen zum Sammeln, kostenlose Halloween-Masken und Gesichtsbemalungen und mehr
- Neue Halloween-Community-Serie mit neuen Jobs in jeder Woche
- „Insel-Zombieschlurfer“ und „Insel-Zombieflitzer“ sind jetzt im Überlebenskampf-Creator verfügbar
- Halloween-Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf die LCC Sanctus, den Albany Lurcher, den Albany Fränken Stange, den Declasse Tornado Rat Rod und den Leichenwagen Chariot Romero
- Zusätzliche Rabatte:30 % auf Bunker und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen, Arena-War-Outfits, den Pegassi Osiris, den Buckingham Miljet, den Dewbauchee Vagner, den Ocelot Jugular, den Vapid Dominator GTT, die Western Company Seabreeze, den Western Company Duster 300-H, den Bravado Gauntlet Hellfire und den Albany Hermes
- Für Mitglieder bei GTA+: Eine kostenloser Canis Terminus Patrol im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, Rabatte im Ausstellungsraum auf die Coquette D10 Pursuit, den Caracara Pursuit und den Outreach Faction jederzeit bis zum 8. Oktober – und vieles mehr.
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
