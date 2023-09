Grand Theft Auto V: Boni auf LSD-Missionen und mehr

Diese Woche könnt ihr mit dem Handel von Psychedelika abkassieren, denn alle LSD-Labor-Verkaufsmissionen belohnen euch doppelt.

Außerdem kehren die Modi Overtime Rumble, Hasta La Vista, Belagerungszustand, Come Out to Play und Motor Wars in GTA Online zurück, wobei letzterer sogar doppelte GTA$ und RP ausschüttet.

Die Highlights der Woche beinhalten:

Doppelte GTA$ und RP für LSD-Labor-Verkaufsmissionen, Motor Wars und Junk-Energy-Fallschirmsprüge

für LSD-Labor-Verkaufsmissionen, Motor Wars und Junk-Energy-Fallschirmsprüge Doppelte GTA$ fürs Ausrauben von gepanzerten Transportern

fürs Ausrauben von gepanzerten Transportern Doppelte GTA$, RP und AP in der Arenaserie

in der Arenaserie Diese Modi kehren zurück: Motor Wars, Overtime Rumble, Hast La Vista, Belagerungszustand und Come Out to Play

Motor Wars, Overtime Rumble, Hast La Vista, Belagerungszustand und Come Out to Play Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der Annis 300R (Sportwagen), der Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car), der Weeny Issi Rally (SUV, 30 % Rabatt), der Dinka Jester RR (Sportwagen) und der Dinka Kanjo SJ (Coupé, 40 % Rabatt)

der Annis 300R (Sportwagen), der Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car), der Weeny Issi Rally (SUV, 30 % Rabatt), der Dinka Jester RR (Sportwagen) und der Dinka Kanjo SJ (Coupé, 40 % Rabatt) Ausstellungsraum von Luxury Autos: der Ocelot Virtue (Supersportwagen) und der Progen SM722 (Supersportwagen, 30 % Rabatt)

der Ocelot Virtue (Supersportwagen) und der Progen SM722 (Supersportwagen, 30 % Rabatt) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Grotti Stinger GT (Klassiker)

der Grotti Stinger GT (Klassiker) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Överflöd Entity XF (Super, 40 % Rabatt), der Weeny Dynasty (Klassiker, 50 % Rabatt) und der Enus Super Diamond (Limousine)

der Överflöd Entity XF (Super, 40 % Rabatt), der Weeny Dynasty (Klassiker, 50 % Rabatt) und der Enus Super Diamond (Limousine) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Vulcar Nebula Turbo (Klassiker), der diese Woche in GTA Online zurückkehrt

Kommt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den (Klassiker), der diese Woche in GTA Online zurückkehrt Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug: der bewaffnete Pegassi Ignus (Supersportwagen) Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island

40 % Rabatt für LSD-Labor-Verbesserungen und -Modifikationen

für LSD-Labor-Verbesserungen und -Modifikationen Fahrzeugrabatte: 50 % Rabatt auf den Weeny Dynasty (Klassiker) und die Buckingham Valkyrie (Helikopter), 40 % Rabatt auf den MTL Brickade 6×6 (Dienstfahrzeug), den Överflöd Entity XF (Supersportwagen), den Dinka Kanjo SJ (Coupé), den Vapid Dominator sowie auf dessen Varianten Apocalypse Zukunftsschock und Albtraum, sowie 30 % Rabatt auf den Benefactor SM722 (Sportwagen) und den Weeny Issi Rally (SUV)

50 % Rabatt auf den Weeny Dynasty (Klassiker) und die Buckingham Valkyrie (Helikopter), 40 % Rabatt auf den MTL Brickade 6×6 (Dienstfahrzeug), den Överflöd Entity XF (Supersportwagen), den Dinka Kanjo SJ (Coupé), den Vapid Dominator sowie auf dessen Varianten Apocalypse Zukunftsschock und Albtraum, sowie 30 % Rabatt auf den Benefactor SM722 (Sportwagen) und den Weeny Issi Rally (SUV) Rabatte beim Waffentransporter: 20 % auf die Railgun und (nur mit GTA+) 50 % auf Granaten

20 % auf die Railgun und (nur mit GTA+) 50 % auf Granaten Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Annis Apocalypse ZR380, die Chamäleon-Felgenfarben „eloxierte burgunderrote Perle“ und „holographisch, dunkel“, die Chamäleon-Lackierung „zartrosa Perle“, das Outfit „Furioses Fisten“ (für weibliche Charaktere), das Love-Fist-T-Shirt und das -Flanellhemd und mehr

Alle Informationen findet ihr zudem auf dem Rockstar Newswire.