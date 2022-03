Grand Theft Auto V: Boni für Gerald’s Last Play, Waffenrabatte und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Boni für Gerald’s Last Play, Waffenrabatte und mehr.

Nachdem sich in GTA Online letzte Woche Security-Aufträge als besonders lukrativ erwiesen hatten, boomt das Agenturbusiness weiter. Begebt euch zu einer klingelnden Telefonzelle, nehmt den Auftrag an und verdient dabei 50 % mehr GTA$ & RP als üblich – schließt insgesamt 3 dieser Missionen ab und erhaltet einen Sonderbonus in Höhe von 200.000 GTA$.

Wenn ihr dabei Unterstützung braucht: Vorratslieferungen mit Munition, Panzerung und mehr sind nur einen Anruf bei Franklin entfernt.

Die weiteren Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP für Konkurrenzkämpfe und Mutwillige Zerstörung

für Konkurrenzkämpfe und Mutwillige Zerstörung Doppelte GTA$ & RP in Gerald’s Last Play und Running Back (Remix)

in Gerald’s Last Play und Running Back (Remix) Kostenlose Vorratslieferung : Ruft Franklin an und erhaltet Nachschub in Form von Granaten, Haftbomben, Panzerung und Gesundheit

: Ruft Franklin an und erhaltet Nachschub in Form von Granaten, Haftbomben, Panzerung und Gesundheit Der Vapid Flash GT ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Preisfahrzeug und -Herausforderung : Kommt diese Woche an fünf Tagen in Folge in Verfolgungsrennen unter die ersten drei und holt euch so den Dinka Sugoi kostenlos

: Kommt diese Woche an fünf Tagen in Folge in Verfolgungsrennen unter die ersten drei und holt euch so den Dinka Sugoi kostenlos Rabatte : 30 % auf das schwere Gewehr, Waffenmotive aus The Contract, Munition und Panzerung sowie 25 % auf den Elektroschocker und den kompakten EMP-Werfer von Coil

: 30 % auf das schwere Gewehr, Waffenmotive aus The Contract, Munition und Panzerung sowie 25 % auf den Elektroschocker und den kompakten EMP-Werfer von Coil Testfahrzeuge im LS Car Meet: Dinka Sugoi, Annis S80RR, Albany V-STR

Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.