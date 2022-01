Grand Theft Auto V: Boni im Finale des South-Central-Leaks und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: der neue Obey I-Wagen, 2X Boni im Finale des South-Central-Leaks, 3X Boni bei Simeon, Rabatte und mehr.

GTA Online heißt mit dem Obey I-Wagen einen stylischen, vollelektrischen SUV Willkommen – alle Umweltbewussten können ihn ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erwerben.

Außerdem erhalten alle, die sich mit den Families und Ballas zusammentun, um Dr. Dres gestohlene Musik – inklusive des neuen Dre-Songs „Black Privilege“ – von den Vagos im South-Central-Leak-Finale zurückzubekommen, doppelte Belohnungen.

Die Highlights der Woche:

Neues Fahrzeug : der Obey I-Wagen ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich

: der Obey I-Wagen ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich Doppelte GTA$ & RP für alle, die Dr. Dres gestohlene Musik im South-Central-Leak-Finale zurückbeschaffen – inklusive des neuen Tracks „Black Privilege“

für alle, die Dr. Dres gestohlene Musik im South-Central-Leak-Finale zurückbeschaffen – inklusive des neuen Tracks „Black Privilege“ Dreifache GTA$ & RP für Kontaktmissionen von Simeon, inklusive Premium-Deluxe-Rückführungen

für Kontaktmissionen von Simeon, inklusive Premium-Deluxe-Rückführungen Doppelte GTA$ & RP in Hardest Target

in Hardest Target 200.000 GTA$ Bonus für alle, die ein Agentur-Waffenmotiv in der Waffenkammer der Agentur freigeschaltet und gekauft haben, indem sie Telefonzellen-Attentate ausgeführt, Kurztrips unternommen oder Dr. Dre dabei geholfen haben, sein Datenleak-Problem zu lösen

für alle, die ein Agentur-Waffenmotiv in der Waffenkammer der Agentur freigeschaltet und gekauft haben, indem sie Telefonzellen-Attentate ausgeführt, Kurztrips unternommen oder Dr. Dre dabei geholfen haben, sein Datenleak-Problem zu lösen Der Declasse Drift Tampa ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Preisfahrzeug der Woche ist der Karin Calico GTF. Ihr bekommt ihn gratis, wenn ihr 5 Tage in Folge ein Rennen der Verfolgungsserie gewinnt

ist der Karin Calico GTF. Ihr bekommt ihn gratis, wenn ihr 5 Tage in Folge ein Rennen der Verfolgungsserie gewinnt Testfahrzeuge : Karin Previon, Emperor Vectre, Pfister Comet S2

: Karin Previon, Emperor Vectre, Pfister Comet S2 Agentur-Rabatte : 30 % auf die Waffenkammer und auf die exklusiven Waffen in der Waffenkammer

: 30 % auf die Waffenkammer und auf die exklusiven Waffen in der Waffenkammer Fahrzeug-Rabatte : 60 % auf den MTL Wastelander, 50 % auf den Nagasaki Blazer Aqua und den Annis Elegy Retro Custom, 40 % auf den Progen Itali GTB/GTB Custom, den Invetero Coquette D10, den JoBuilt Hauler Custom, den gepanzerten Brute Boxville, den HVY Barrage sowie 30 % auf den Emperor Vectre

: 60 % auf den MTL Wastelander, 50 % auf den Nagasaki Blazer Aqua und den Annis Elegy Retro Custom, 40 % auf den Progen Itali GTB/GTB Custom, den Invetero Coquette D10, den JoBuilt Hauler Custom, den gepanzerten Brute Boxville, den HVY Barrage sowie 30 % auf den Emperor Vectre Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire und weiter unten.

Zeit, den Blick in die Zukunft zu richten, aber immer mit der Ruhe. Weltfrieden? Nein, danke. Bedingungsloses Grundeinkommen? Zieht Leine. Ein SUV, der voll elektrisch ist? Na gut, das ist ein Anfang. Der fortschrittliche I-Wagen von Obey: Das ist ein Zentimeter Ozonschicht mit eurem Namen drauf. Jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos.

Doppelte GTA$ und RP beim Finale des South-Central-Leaks

Eine der Spuren zu Dr. Dres Mobiltelefon führt schnurstracks zu einem Gang-Treffen: die Families und die Ballas, endlich vereint durch ein gemeinsames Interesse an einem Verbrechen. Begebt euch zur Davis Mega Mall und folgt dem Konvoi der Ballas zu den Rancho Projects, die tief im Gebiet der Vagos liegen, und versucht, die Tracks wiederzubeschaffen.

Schließt die Ermittlungen ab, um dann doppelte GTA$ und RP beim Finale des South-Central-Leaks zu erhalten.

Dreifache GTA$ und RP für Simeons Kontaktmissionen

Simeon Yetarian ist nicht die Art von Geschäftsmann, die gerne auf den Anrufbeantworter spricht. Wenn der armenische Mogul euch mit einem Anruf beehrt, geht ran – alle Kontaktmissionen von Simeon bringen die nächsten sieben Tage über satte dreifache GTA$ und RP, auch die Premium-Deluxe-Rückführungen. Falls ihr seinen Anruf verpasst, könnt ihr Kontaktmissionen über das Pausemenü starten.

Doppelte GTA$ und RP für Hardest Target

Panische Gedanken einer auf euren Rücken gemalten Zielscheibe sind normalerweise ein Zeichen für Paranoia. Aber in Hardest Target ist es bittere Realität: Zwei Teams, in denen jeweils ein Spieler abwechselnd eine Minute lang markiert ist, treten gegeneinander an, um das Ziel des anderen Teams zu töten – und ihr eigenes zu beschützen. Es gibt Boni, wenn Ziele andere Ziele erledigen, und süße doppelte GTA$ und RP als Belohnung für alle, die mitspielen.

Waffenkammer-Boni und -Rabatte

Alle, die ein Agentur-Waffenmotiv in der Waffenkammer der Agentur freigeschaltet und gekauft haben, indem sie Telefonzellen-Attentate ausgeführt, Kurztrips unternommen oder Dr. Dre dabei geholfen haben, sein Datenleak-Problem zu lösen, erhalten einen einmaligen Bonus in Höhe von 200.000 GTA$ (innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss). Eure Agentur mit einer Waffenkammer auszustatten ist 30 % günstiger – dasselbe gilt auch für ihre exklusiven Waffen.

Das Preisfahrzeug der Woche: Karin Calico GTF

Fahrt dem Gesetz und euren Mitstreitern davon und gewinnt diese Woche fünf Tage in Folge je ein Rennen der Verfolgungsserie, um die Schlüssel für den Karin Calico GTF zu gewinnen, der das Herz jedes Tuners höher schlagen lässt.

Teststrecke: Fahrt den Karin Previon, den Emperor Vectre und den Pfister Comet S2 Probe

Findet heraus, wie es sich anfühlt, wenn ihr eure Handballen an das Lenkrad presst, der Motor aufheult und das Gaspedal bebt. Probiert den Karin Previon, den Emperor Vectre und den Pfister Comet S2 aus, indem ihr auf der Teststrecke des LS Car Meets vorbeischaut und kostenlos das komplette Drehzahlspektrum ausreizt.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Declasse Drift Tampa

Schlendert durch die Lobby des Diamond Casino & Resort und dreht am Glücksrad. Mit etwas Glück gewinnt ihr GTA$, RP, Kleidung, Snacks und allerlei Überraschungspreise. Der Hauptpreis der Woche ist der Declasse Drift Tampa, mit einer extrabreiten Karosserie, die jedwede Superlative und Schimpfwörter verdient, die ihr verängstigte Fußgänger zurufen.

RABATTE

Zusätzlich zu den oben genannten Rabatten in der Waffenkammer gibt es diese Woche eine stattliche Anzahl von Fahrzeugen im Angebot. Egal, ob ihr auf der Suche nach dem Adrenalinschub durch den amphibischen Blazer Aqua, dem doppelten Schutz des gepanzerten Boxville oder den sinusförmigen Kurven der Coquette D10 seid – es ist für alle etwas dabei, deren Herz für Motoren schlägt. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste.

30 % RABATT

Erweiterung und Waffen der Waffenkammer

Emperor Vectre

40 % RABATT

HVY Barrage

Brute Boxville (gepanzert)

Progen Itali GTB/GTB Custom

Invetero Coquette D10

JoBuilt Hauler Custom

50 % RABATT

Nagasaki Blazer Aqua

Annis Elegy Retro Custom

60 % RABATT

MTL Wastelander

Prime-Gaming-Vorteile

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.