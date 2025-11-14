Grand Theft Auto V: Das ist neu in GTA Online

Neu in GTA Online: 3 neue Missionen, VIP-Programm von Prix Luxury, Boni für Führungskräfte, kostenlose Designs und mehr!

Im Dezember werden drei neue, unvergleichliche Villen den lukrativen Immobilienmarkt in Los Santos umkrempeln. Prix Luxury Real Estate ist auf eure Hilfe angewiesen, um ihre Pläne zu verwirklichen.

In drei neuen Missionen leistet ihr Vorarbeit auf der Baustelle, beschafft Baumaterialien, motiviert Bauunternehmer und mehr – als Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf die neuen Luxusimmobilien.

Und: es erwarten euch weitere lukrative Boni, wenn ihr dem VIP-Programm von Prix Luxury beitretet, darunter ein kostenloser Übermacht Revolter im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design oder eine Kleiderkollektion von Santo Capra und vieles mehr.

Die Highlights der Woche:

Drei neue Missionen: „Neue Einträge“, die euch 2x GTA$ und RP bescheren

Das neues Prix-Luxury-VIP-Programm:

Mit dem Abschluss jeder der drei „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, den Rockstar-Games-Pullover und einen Rabatt von 2.000.000 GTA$ auf alle Inserate von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen

und einen auf alle Inserate von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen Wer GTA Online von 13. November bis 7. Dezember spielt, erhält den Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, die Santo-Capra-Kappe, das schwarze verzierte Santo-Capra-T-Shirt, das schwarze verzierte Santo-Capra-Minikleid (nur für Damen) und die schwarzen verzierten Santo-Capra-Badeschlappen

3x GTA$ und RP als Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter

als Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter 2x GTA$ und RP in „Neue Einträge“, für VIP-Aufträge und -Herausforderungen sowie in allen Fahrzeughandels-Missionen und Spezialfahrzeug-Aufträgen, in der neuen Community-Kampfserie und für zufällige Verwandlungsrennen

in „Neue Einträge“, für VIP-Aufträge und -Herausforderungen sowie in allen Fahrzeughandels-Missionen und Spezialfahrzeug-Aufträgen, in der neuen Community-Kampfserie und für zufällige Verwandlungsrennen Das neue „Cel Shading“-Design für den Übermacht Sentinel GTS (Sportwagen) ist jetzt zum Kauf in Fahrzeugwerkstätten erhältlich, oder holt euch den Sentinel GTS komplett im neuen Design vom Ausstellungsraum von Luxury Autos

Die wöchentliche Herausforderung: Schließt 3 VIP-Aufträge/Herausforderungen ab und erhaltet die LS-Hausjacke und 100.000 GTA$

Schließt 3 VIP-Aufträge/Herausforderungen ab und erhaltet die LS-Hausjacke und 100.000 GTA$ Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Vapid Riata (Geländewagen), Pegassi Esskey (Motorrad), BF Bifta (Geländewagen), Dinka Jester (Sportwagen), Coil Brawler (Geländewagen)

Vapid Riata (Geländewagen), Pegassi Esskey (Motorrad), BF Bifta (Geländewagen), Dinka Jester (Sportwagen), Coil Brawler (Geländewagen) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Übermacht Sentinel GTS (Sportwagen) im neuen „Cel Shading“-Design, Übermacht Revolter (Sportwagen) im limitierten „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design

Übermacht Sentinel GTS (Sportwagen) im neuen „Cel Shading“-Design, Übermacht Revolter (Sportwagen) im limitierten „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design Das Premium-Testfahrzeug: Benefactor Stirling GT (Klassiker)

Benefactor Stirling GT (Klassiker) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Annis RE-7B (Supersportwagen)

Landet in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Annis RE-7B (Supersportwagen) Testfahrzeuge: Enus Cognoscenti (Limousine), Enus Super Diamond (Limousine), Vulcar Warrener (Limousine)

Enus Cognoscenti (Limousine), Enus Super Diamond (Limousine), Vulcar Warrener (Limousine) Der Hauptpreis am Glücksrad: Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car)

Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car) Rabatte für Führungskräfte: Das Büro Lombank West kostenlos, sowie 50 % Rabatt auf alle anderen Executive-Büros und auf deren Verbesserungen, Anpassungen und Garagen-Erweiterungen

auf alle anderen Executive-Büros und auf deren Verbesserungen, Anpassungen und Garagen-Erweiterungen Fahrzeugrabatte: 50 % auf den Imponte Nightshade (Muscle-Car), den Benefactor Schafter LWB (Limousine und gepanzerte Limousine), den Benefactor Schafter V12 (Limousine und gepanzerte Limousine), den Enus Cognoscenti 55 (Limousine und gepanzerte Limousine), den Enus Cognoscenti 55 (Limousine), den Gallivanter Baller LE (gepanzert) (SUV), sowie 30 % auf den Lampadati Corsita (Sportwagen), den Karin Hotring Everon (Sportwagen), den Pfister Growler (Sportwagen), die Buckingham Vestra (Flugzeug), den Pegassi Monroe (Klassiker), das Dinka Marquis (Boot), den Maxwell Asbo (Kompaktwagen) und den Declasse Tampa (Muscle-Car)

50 % auf den Imponte Nightshade (Muscle-Car), den Benefactor Schafter LWB (Limousine und gepanzerte Limousine), den Benefactor Schafter V12 (Limousine und gepanzerte Limousine), den Enus Cognoscenti 55 (Limousine und gepanzerte Limousine), den Enus Cognoscenti 55 (Limousine), den Gallivanter Baller LE (gepanzert) (SUV), sowie 30 % auf den Lampadati Corsita (Sportwagen), den Karin Hotring Everon (Sportwagen), den Pfister Growler (Sportwagen), die Buckingham Vestra (Flugzeug), den Pegassi Monroe (Klassiker), das Dinka Marquis (Boot), den Maxwell Asbo (Kompaktwagen) und den Declasse Tampa (Muscle-Car) Rabatte beim 50 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer und (nur mit GTA+) und 40 % auf die taktische MP

50 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer und (nur mit GTA+) und 40 % auf die taktische MP Spielt GTA Online diese Woche kostenlos auf PS5 oder Xbox Series X|S – PS Plus oder Game Pass Essential wird nicht benötigt.

oder Vorteile mit GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, neue Chamäleon-Lackierungen, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr

Alle Infos findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.