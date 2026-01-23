Grand Theft Auto V: Das sind die Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Neues Design für den Karin Everon RS, Autowerkstatt-Boni und -Rabatte & mehr.

Verpasst eurem Karin Everon RS (SUV) das brandneue Mosh-Mosh-Design, das ab sofort in allen Fahrzeugwerkstätten verfügbar ist.

Außerdem bringen Autowerkstatt-Kundenaufträge, Verkaufsmissionen von gefälschten Dokumenten, Madrazo-Mordaufträge und Partien in der Community-Kampfserie satte Belohnungen. Zudem dürft ihr euch nächste Woche auf drei neue Nebentätigkeiten in GTA Online freuen.

Die Highlights der Woche:

Das brandneue Mosh-Mosh-Design für den Karin Everon RS

für den Karin Everon RS 3x GTA$ & RP in der Community-Kampfserie und für Madrazo-Mordaufträge

in der Community-Kampfserie und für Madrazo-Mordaufträge 2x GTA$ für den Verkauf von gefälschten Dokumenten

für den Verkauf von gefälschten Dokumenten 2x GTA$ und LS-Car-Meet-Reputation auf Autowerkstatt-Kundenaufträge

auf Autowerkstatt-Kundenaufträge Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ als Bonus für das Ausliefern von drei Fahrzeugen in Autowerkstatt-Kundenaufträgen

100.000 GTA$ als Bonus für das Ausliefern von drei Fahrzeugen in Autowerkstatt-Kundenaufträgen 40 % Rabatt auf Autowerkstätten und die Dokumentfälscherei sowie auf deren Verbesserungen und Anpassungen

auf Autowerkstätten und die Dokumentfälscherei sowie auf deren Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Vapid Firebolt ASP (Geländewagen), den Pfister 811 (Supersportwagen), den Truffade Z-Type (Klassiker) und den Classique Broadway (Muscle-Car)

30 % Rabatt auf den Vapid Firebolt ASP (Geländewagen), den Pfister 811 (Supersportwagen), den Truffade Z-Type (Klassiker) und den Classique Broadway (Muscle-Car) Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf die Railgun und 40 % auf das Gefechtsgewehr (nur mit GTA+)

30 % Rabatt auf die Railgun und 40 % auf das Gefechtsgewehr (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: Den Pfister Astrale (Klassiker) und die passende Pfister-Allzweckjacke kostenlos, 2x Belohnungen für Autowerkstatt-Raubauftragsfinale und -Kundenaufträge, Boni für Missionen aus „Operation: Belastende Unterlagen“, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.