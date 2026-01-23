Grand Theft Auto V: Das sind die Highlights der Woche in GTA Online

Verpasst eurem Karin Everon RS (SUV) das brandneue Mosh-Mosh-Design, das ab sofort in allen Fahrzeugwerkstätten verfügbar ist.
Außerdem bringen Autowerkstatt-Kundenaufträge, Verkaufsmissionen von gefälschten Dokumenten, Madrazo-Mordaufträge und Partien in der Community-Kampfserie satte Belohnungen. Zudem dürft ihr euch nächste Woche auf drei neue Nebentätigkeiten in GTA Online freuen.
Die Highlights der Woche:
- Das brandneue Mosh-Mosh-Design für den Karin Everon RS
- 3x GTA$ & RP in der Community-Kampfserie und für Madrazo-Mordaufträge
- 2x GTA$ für den Verkauf von gefälschten Dokumenten
- 2x GTA$ und LS-Car-Meet-Reputation auf Autowerkstatt-Kundenaufträge
- Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ als Bonus für das Ausliefern von drei Fahrzeugen in Autowerkstatt-Kundenaufträgen
- 40 % Rabatt auf Autowerkstätten und die Dokumentfälscherei sowie auf deren Verbesserungen und Anpassungen
- Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Vapid Firebolt ASP (Geländewagen), den Pfister 811 (Supersportwagen), den Truffade Z-Type (Klassiker) und den Classique Broadway (Muscle-Car)
- Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf die Railgun und 40 % auf das Gefechtsgewehr (nur mit GTA+)
- Vorteile mit GTA+: Den Pfister Astrale (Klassiker) und die passende Pfister-Allzweckjacke kostenlos, 2x Belohnungen für Autowerkstatt-Raubauftragsfinale und -Kundenaufträge, Boni für Missionen aus „Operation: Belastende Unterlagen“, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe und vieles mehr.
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es sind leider zu viele Spieler die einen das Spiel versauen schade eigentlich man startet neu ins Spiel und wird immer und immer wieder von den gleichen Personen getötet und kommt so nicht voran. 🤷🏻♂️
geh auf Neue Sitzung suchen -> Geschlossene Freundessitzung und du bist alleine in einer Lobby, in die nur Freunde eingeladen werden können und du deine Ruhe hast und ALLE Missionen und Aufträge und Verkäufe machen kannst.. das gab es jahrelang nicht..
unser Trupp spielt zurzeit wieder öfters.. gerade weil die Villen reinkamen ins Spiel..
meld dich doch einfach mal, vlt geht ja mal was zusammen..
ich bin zurzeit nur am Geld einsammeln aus meinen Tresoren in meinen Unternehmen ^^
Würde mich interessieren wie viel Gewinn man noch aktuell mit dem Onlinemodus macht.