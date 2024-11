Grand Theft Auto V: Details zum nächsten großen Update

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Während in GTA Online noch immer das Halloween-Halligalli tobt, unter anderem auch ein erstmaliger Ausflug ins kalte North Yankton während des Ludendorff-Friedhof-Überlebenskampfes, wollen wir unserer leidenschaftlichen Community für ein weiteres fantastisches Jahr danken und zusammen einen Blick darauf werfen, was uns noch erwartet.

Das vergangene Jahr war gefüllt mit actiongeladenen Updates: Beim Cluckin‘-Bell-Überfall musstet ihr euch korrupten LSPD-Cops und einem ruchlosen Drogenkartell stellen, in Bottom Dollar Bounties habt ihr Maudes Rolle als bester Kautionsagent im gesamten Staat geerbt und in Assault on ATT-16 fandet ihr euch inmitten eines mehrstufigen Gefechtschaos wieder.

Darüber hinaus gab es Erweiterungen des inoffiziellen Polizeifahrzeug-Portfolios, das in The Chop Shop eingeführt wurde, sowie Streifenfahrten für alle, die die Straßen von Los Santos sicherer machen wollen, und tägliche Madrazo-Mordaufträge für Kopfgeldjäger im südlichen San Andreas, die gewillt sind, die Drecksarbeit für Martin zu erledigen.

Neue Pizzalieferungen ermöglichen es, ofenheiße Pizzen zu hungrigen Bewohnern zu bringen. Mit den LS-Tags-Sprühdosen können Werbeplakate besprüht werden, um GTA$, RP und Respekt zu verdienen. Und die Driftrennszene im LS Car Meet kann sich über neue fürs Drifttuning geeignete Fahrzeuge wie den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine) freuen.

Aber das war noch nicht alles! Im Dezember erscheint ein spannendes neues Update.

Die berüchtigte als Tarnung dienende Textilfabrik Darnell Bros. steht unter einem neuen Management. Mit der Hilfe von Steuermann Pavel und einer früheren FIB-Beamtin, die nun als unabhängige Freelancerin agiert, verwandelt ihr die Fabrik in eine Operationsbasis für geheime Infiltrationsaktionen, in der ihr eine Vielzahl spannender und strategischer neuer Raubzüge starten könnt.

Ihr könnt über das Computerterminal in der Textilfabrik oder komplett „remote“ über eine brandneue App auf eurem Handy im Spiel darauf zugreifen.

Außerdem beinhaltet das Dezember-Update neue Streifenfahrten, neue Fahrzeuge, Updates für den Job-Creator sowie neue Verbesserungen für euren Benefactor Terrorbyte, unter anderem einen Sammelobjektscanner, um eine Vielzahl von Schätzen in eurer Nähe aufzuspüren – zum Beispiel Actionfiguren, Filmrequisiten, Gs Pakete und vieles mehr.

Community-Herausforderungen

Die GTA-Community verblüfft uns weiterhin mit der Fähigkeit, jede Herausforderung zu bewältigen, die wir ihr stellen, egal, ob es sich um Millionen von Pizzen handelt, die im Großraum Los Santos ausgeliefert werden müssen, um gigantische Mengen an zuckersüßer koffeinhaltiger Glückseligkeit, die es in Windeseile hinunterzuschütten gilt, oder um das Umnieten von fast einer Milliarde Untoten in der neuesten Community-Herausforderung „North-Yankton-Albtraum“.

Rockstar Games äußerte sich zudem zu Verbesserungen der Spielerfahrung:

„Als Teil unserer Bemühungen um Fairplay, Respekt und ein sicheres Spielerlebnis haben wir vor Kurzem ein zusätzliches Anti-Cheat-System eingeführt, um die Sicherheit in Lobbys und für Spieler auf PC zu verbessern. Wir möchten euch alle darum bitten, euch mit unseren Community-Richtlinien vertraut zu machen, die wir früher in diesem Jahr veröffentlicht haben, und euren Teil dazu beizutragen, dass GTA Online ein Spielumfeld bleibt, das Spaß und Vergnügen für alle bringt.“ „Viele weitere Updates und Verbesserungen sind in Vorbereitung, wie zum Beispiel das automatische Auffüllen von Panzerung beim Starten von Missionen sowie neue Upgrades für den Vinewood Club für Mitglieder bei GTA+, unter anderem die Möglichkeit, auf Hao’s Special Works, Benny’s Original Motorworks und Drifttuning-Verbesserungen über die Fahrzeugwerkstatt in der Garage des Vinewood Car Club zuzugreifen.“ „Freut euch auf viele weitere Updates: wöchentliche Spezial-Events und Boni, feierliche Anlässe, Geschenke, Überraschungen und die heiß ersehnten Features von PlayStation 5 und Xbox Series X|S, die im kommenden Jahr auch für PC erscheinen.“

Weitere Informationen gibt es im Rockstar Newswire.