Grand Theft Auto V: Die Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Neuer Modus „Villa-Überfall“, Nachtclub-Boni und -Rabatte & mehr

Ein explosiver, mehrstufiger neuer Modus ist ab sofort in GTA Online verfügbar.

Im brandneuen Modus „Villa-Überfall“ infiltrieren Angreifer ein Luxusanwesen und versuchen, mit schweren Waffen und Sprengstoff bis zum Tresorraum im Keller vorzudringen, um Wertsachen zu entwenden. Ein Team aus Verteidigern setzt indes alles daran, die Eindringlinge aufzuhalten.

Die Highlights der Woche:

Neuer Modus: Erhaltet 2x GTA$ und RP für den „Villa-Überfall“ und einen Bonus in Höhe von 200.000 GTA$ für den Sieg in einer Runde auf einer beliebigen Seite

Erhaltet für den „Villa-Überfall“ und einen Bonus in Höhe von für den Sieg in einer Runde auf einer beliebigen Seite 2x tägliches Einkommen in Nachtclubs

in Nachtclubs 4x GTA$, RP und Nachtclub-Güter in Konkurrenzkämpfen

in Konkurrenzkämpfen 2x GTA$ und RP für Gs Pakete und in der Community-Rennserie

für Gs Pakete und in der Community-Rennserie Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$-Bonus für den Abschluss eines Konkurrenzkampfes

für den Abschluss eines Konkurrenzkampfes 40 % Rabatt auf Nachtclubs sowie ihre Verbesserungen und Anpassungen

auf Nachtclubs sowie ihre Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Cheval Taipan (Supersportwagen), den Declasse Vigero ZX (Muscle-Car), den Obey Omnis e-GT (Sportwagen), den Albany Cavalcade XL (SUV), den Vapid Dominator FX (Muscle-Car), den Rhino-Panzer (Militärfahrzeug), den Karin Everon (Geländewagen), den Albany Hermes (Muscle-Car) und den Dashound (Dienstfahrzeug)

30 % Rabatt auf den Cheval Taipan (Supersportwagen), den Declasse Vigero ZX (Muscle-Car), den Obey Omnis e-GT (Sportwagen), den Albany Cavalcade XL (SUV), den Vapid Dominator FX (Muscle-Car), den Rhino-Panzer (Militärfahrzeug), den Karin Everon (Geländewagen), den Albany Hermes (Muscle-Car) und den Dashound (Dienstfahrzeug) Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf die Railgun (für alle) und 40 % Rabatt auf den Elektroschocker (nur mit GTA+)

50 % Rabatt auf die Railgun (für alle) und 40 % Rabatt auf den Elektroschocker (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+:Den Pfister Astrale (Klassiker) und die passende Pfister-Allzweckjacke kostenlos, 2x Belohnungen für Autowerkstatt-Raubauftragsfinale und -Kundenaufträge, Boni für Missionen aus „Operation: Belastende Unterlagen“, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.