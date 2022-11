Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche geht das Heist Event in GTA Online weiter: Pantherstatue auf Cayo Perico gesichtet, doppelte Belohnungen bei der Cayo-Perico-Serie, Stuntrennen und mehr!

Der Heist-Monat in GTA Online geht auch in dieser Woche weiter: Auf Cayo Perico wurde die Pantherstatue gesichtet und Spieler haben die Chance, sich das seltene Stück einmal zwischen jetzt und dem 21. November während des Cayo Perico Heist zu erbeuten. Außerdem können sich alle, die in dieser Woche spielen, anlässlich des 25-jahrigen Bestehens von Grand Theft Auto das seltene Schlagring-T-Shirt und die Schlagring-Baseball-Mütze sichern.

Die Highlights dieser Woche sind:

Höhere Wahrscheinlichkeit, die Pantherstatue während des Finales des Cayo Perico Heist zu finden

Doppelte GTA$ und RP bei den Raubüberfällen Der Gefängnisausbruch und Serie-A-Finanzierung

Doppelte GTA$ und RP bei der Cayo-Perico-Serie und Stuntrennen

Kostenlos: Schlagring-T-Shirt und Baseballschläger-T-Shirt fürs Spielen in dieser Woche anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Grand-Theft-Auto-Reihe

fürs Spielen in dieser Woche anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Grand-Theft-Auto-Reihe Kostenlos: das Sinsimito-Sommerhemd für den Abschluss des Finales des Cayo Perico Heist in dieser Woche

für den Abschluss des Finales des Cayo Perico Heist in dieser Woche Kostenlos: der Strickler-Hut für den Abschluss des Finales des Cayo Perico Heist mit der Velum als Annäherungsfahrzeug

für den Abschluss des Finales des Cayo Perico Heist mit der Velum als Annäherungsfahrzeug 100.000 GTA$ als Bonus für das Aufspüren und Einsammeln von 30 versteckten Paketen

für das Aufspüren und Einsammeln von 30 versteckten Paketen Doppelte GTA$ & RP bei allen Vorbereitungsmissionen der klassischen Raubüberfälle den ganzen Monat lang

bei allen Vorbereitungsmissionen der klassischen Raubüberfälle den ganzen Monat lang 1,5X GTA$ und RP bei allen Ausrüstungsmissionen des Doomsday Heist den ganzen Monat lang

bei allen Ausrüstungsmissionen des Doomsday Heist den ganzen Monat lang 2.000.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss aller Raubüberfall-Finale vor dem 24. November

für den Abschluss aller Raubüberfall-Finale vor dem 24. November Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S HSW-Testfahrzeug: der Coil Cyclone II Das HSW-Zeitrennen der Woche führt von Sandy Shores nach La Puerta

Diese Woche ausgestellt bei Simeons Premium Deluxe Motorsport: ein klassisch-schwarzer Grotti Brioso 300 im Nadelstreifen-Design, ein Annis Savestra mit bronzefarbener Metallic-Lackierung, ein Maibatsu Manchez Scout in einer kombinierten Lackierung aus mattem Limettengrün und Grün sowie dem 90er-Tarnung-Design, ein Överflöd Entity X in Torino-Rot und ein Declasse Vamos in Metallic-Spinnaker-Lila, Perleffekt-Hell-Lila und Mattschwarz und „Ist das sicher?“-Design – alle sind in dieser Woche 30 % günstiger

ein klassisch-schwarzer Grotti Brioso 300 im Nadelstreifen-Design, ein Annis Savestra mit bronzefarbener Metallic-Lackierung, ein Maibatsu Manchez Scout in einer kombinierten Lackierung aus mattem Limettengrün und Grün sowie dem 90er-Tarnung-Design, ein Överflöd Entity X in Torino-Rot und ein Declasse Vamos in Metallic-Spinnaker-Lila, Perleffekt-Hell-Lila und Mattschwarz und „Ist das sicher?“-Design – alle sind in dieser Woche 30 % günstiger Ausgestellt bei Luxury Autos: der Grotti Itali RSX und der Överflöd Imorgon – beide diese Woche 30 % günstiger

der Grotti Itali RSX und der Överflöd Imorgon – beide diese Woche 30 % günstiger Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Declasse Hotring Sabre, der Vapid Peyote Gasser und der Vulcar Nebula Turbo

der Declasse Hotring Sabre, der Vapid Peyote Gasser und der Vulcar Nebula Turbo Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei Straßenrennen unter die Top 3 und sichert euch den Lampadati Tropos Rallye

Kommt an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei Straßenrennen unter die Top 3 und sichert euch den Lampadati Tropos Rallye Hauptpreis am Glücksrad: der Gallivanter Baller ST

der Gallivanter Baller ST 50 % Rabatt auf die Ausrüstungskosten des Cayo Perico Heist

30 % Rabatt auf das Militärgewehr und die Kampfschrotflinte

35 % Rabatt auf das U-Boot Kosatka und alle zugehörigen Verbesserungen und Modifikationen

Fahrzeugrabatte: 15 % auf die Shitzu Longfin, 25 % auf den HVY Vetir, 30 % auf den Dinka Verus, den Mammoth Squaddie, den Vapid Winky, den Sparrow, den Western Company Annihilator Stealth, den Declasse Hotring Sabre, die Maibatsu Manchez Scout, den Grotti Brioso 300, den Annis Savestra, den Överflöd Entity XF, den Grotti Itali RSX und den Överflöd Imorgon, 35 % auf das bewaffnete Nagasaki Dingi

15 % auf die Shitzu Longfin, 25 % auf den HVY Vetir, 30 % auf den Dinka Verus, den Mammoth Squaddie, den Vapid Winky, den Sparrow, den Western Company Annihilator Stealth, den Declasse Hotring Sabre, die Maibatsu Manchez Scout, den Grotti Brioso 300, den Annis Savestra, den Överflöd Entity XF, den Grotti Itali RSX und den Överflöd Imorgon, 35 % auf das bewaffnete Nagasaki Dingi Laufende Vorteile des Monats bei GTA+ : der Hubschrauber Buckingham SuperVolito, die Penthouse Suite 1 im Eclipse Tower, 1x pro Woche garantiert die Pantherstatue als Ziel bei The Cayo Perico Heist, 50 % mehr GTA$ bei Der Fleeca-Überfall, Der Gefängnisausbruch, Der Humane-Labs-Überfall, Serie-A-Finanzierung und Der Pacific-Standard-Überfall, kostenlose Einsatzwesten und kugelsichere Helme, 2x Reputation bei allen Rennen im LS Car Meet und mehr

: der Hubschrauber Buckingham SuperVolito, die Penthouse Suite 1 im Eclipse Tower, 1x pro Woche garantiert die Pantherstatue als Ziel bei The Cayo Perico Heist, 50 % mehr GTA$ bei Der Fleeca-Überfall, Der Gefängnisausbruch, Der Humane-Labs-Überfall, Serie-A-Finanzierung und Der Pacific-Standard-Überfall, kostenlose Einsatzwesten und kugelsichere Helme, 2x Reputation bei allen Rennen im LS Car Meet und mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$, wenn sie diese Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt spielen. Zusätzlich gibt es für Prime-Gaming-Mitglieder einen einmaligen Login-Bonus für das Spielen zwischen dem 3. November und 7. Dezember. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich zu diesem Bonus weitere 500.000 GTA$.