Grand Theft Auto V: Diese Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Doppelte Belohnungen für Geldwäschemissionen für das Smoke on the Water, in Kurztrips und Lamars Kontaktmissionen, & vieles mehr

Verdient diese Woche 2x GTA$ und RP mit abgedrehten kooperativen Abenteuern von Franklin & Lamar in Kurztrips.

Und: Wenn ihr das Smoke on the Water besitzt, erhaltet ihr für Geldwäschemissionen mehr GTA$ und RP sowie einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$, wenn ihr drei beliebige Missionen für das Smoke on the Water abschließt – ob legal oder nicht, liegt bei euch.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP für Geldwäschemissionen für das Smoke on the Water, in Kurztrips und Lamars Kontaktmissionen und der ausgesuchten Serie

Ein Bonus in Höhe von 100.000 GTA$, wenn ihr drei beliebige Missionen für das Smoke on the Water abschließt (auch für legale Aufträge)

30 % Rabatt auf Hanfplantagen

2x Produktionsgeschwindigkeit für Biker-Hanfplantagen und Bio-Produkte in Nachtclubs

In Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Dewbauchee Rapid GT Classic, Massacro, Rapid GT Cabrio, Vulcar Warrener und Nagasaki Hot Rod Blazer

Dewbauchee Rapid GT Classic, Massacro, Rapid GT Cabrio, Vulcar Warrener und Nagasaki Hot Rod Blazer Ausgestellt bei Luxury Autos: Överflöd Suzume und Annis Hardy

Överflöd Suzume und Annis Hardy Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Karin S95

Karin S95 Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 5 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Progen GP1

Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 5 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Progen GP1 Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Canis Kalahari, BF Bifta und Coil Brawler

Canis Kalahari, BF Bifta und Coil Brawler Der Hauptpreis am Glücksrad: Bravado Greenwood (Muscle-Car)

Bravado Greenwood (Muscle-Car) Fahrzeugrabatte: 40 % auf die LF-22 Starling, den Maxwell Vagrant, den Canis Terminus, den Dinka RT3000, die Western Powersurge, den Pegassi Zentorno, den Obey 8F Drafter, den Pfister Comet Safari, den Lampadati Casco, die Nagasaki Stryder, den Lampadati Novak, den Imponte Nightshade, den Vapid Trophy-Truck und den Schyster Deviant

40 % auf die LF-22 Starling, den Maxwell Vagrant, den Canis Terminus, den Dinka RT3000, die Western Powersurge, den Pegassi Zentorno, den Obey 8F Drafter, den Pfister Comet Safari, den Lampadati Casco, die Nagasaki Stryder, den Lampadati Novak, den Imponte Nightshade, den Vapid Trophy-Truck und den Schyster Deviant Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die Railgun und das Präzisionsgewehr (nur mit GTA+)

40 % Rabatt auf die Railgun und das Präzisionsgewehr (nur mit GTA+) Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch den neuen Överflöd Suzume kostenlos im Vinewood Car Club ab, erhaltet einen zweiten Dreh am Glücksrad, Boosts für Geldwäschemissionen, 50 % auf alle HSW-Verbesserungen und vieles mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.