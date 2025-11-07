Grand Theft Auto V: Diese Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Pantherstatue als garantiertes Hauptziel im Cayo Perico Heist, Boni auf Geldverstecke sowie Cayo Perico Motor Wars & mehr!

Die heißbegehrte, wertvolle Pantherstatue ist diese Woche das garantierte Hauptziel des Cayo Perico Heists, den ihr von der RUNE Kosatka aus startet – das U-Boot ist zudem für kurze Zeit 40 % günstiger erhältlich.

Freut euch nächste Woche außerdem auf die Einführung in die Welt von Luxusimmobilien in Los Santos.

Die Highlights der Woche:

Die Pantherstatue als garantiertes primäres Ziel des Cayo Perico Heists (nur beim ersten Durchgang)

100.000 GTA$ und den Strickler-Hut für den Abschluss des Cayo Perico Heists

40 % Rabatt auf das U-Boot RUNE Kosatka (erforderlich zum Start des Cayo Perico Heists)

(erforderlich zum Start des Cayo Perico Heists) 2x GTA$ und RP in Cayo Perico Motor Wars und auf Geldverstecke

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Grotti Brioso R/A

Grotti Brioso R/A Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 2 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Canis Terminus

Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 2 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Canis Terminus Auf der Teststrecke: Canis Kalahari, Coil Voltic, Dinka Verus

Canis Kalahari, Coil Voltic, Dinka Verus Der Hauptpreis am Glücksrad: Mammoth Squaddie

Mammoth Squaddie Neue Jobs aus der Community-Rennserie

Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Grotti Cheetah, Enus Cognoscenti Cabrio, Western Daemon, Dinka Thrust, Invetero Coquette BlackFin

Grotti Cheetah, Enus Cognoscenti Cabrio, Western Daemon, Dinka Thrust, Invetero Coquette BlackFin Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Tampa GT, Karin Woodlander

Declasse Tampa GT, Karin Woodlander Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Dinka Veto Modern, den Dinka Veto Classic, den Grotti Brioso 300 und die Maibatsu Manchez Scout, 30 % auf die Western Reever, die Buckingham Nimbus, den Albany Cavalcade XL, den Truffade Nero, den Declasse Drift Yosemite, den Segelflieger Nagasaki Ultralight, den Pegassi Speeder und die Western Company Mallard

40 % auf den Dinka Veto Modern, den Dinka Veto Classic, den Grotti Brioso 300 und die Maibatsu Manchez Scout, 30 % auf die Western Reever, die Buckingham Nimbus, den Albany Cavalcade XL, den Truffade Nero, den Declasse Drift Yosemite, den Segelflieger Nagasaki Ultralight, den Pegassi Speeder und die Western Company Mallard Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf das Präzisionsschützengewehr und (nur mit GTA+) 30 % Rabatt auf das Militärgewehr

40 % Rabatt auf das Präzisionsschützengewehr und (nur mit GTA+) 30 % Rabatt auf das Militärgewehr Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für das Finale des Diamond-Casino-Raubüberfalls und vieles mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.