Grand Theft Auto V: Diese Woche in GTA Online

Die heißbegehrte, wertvolle Pantherstatue ist diese Woche das garantierte Hauptziel des Cayo Perico Heists, den ihr von der RUNE Kosatka aus startet – das U-Boot ist zudem für kurze Zeit 40 % günstiger erhältlich.
Freut euch nächste Woche außerdem auf die Einführung in die Welt von Luxusimmobilien in Los Santos.
Die Highlights der Woche:
- Die Pantherstatue als garantiertes primäres Ziel des Cayo Perico Heists (nur beim ersten Durchgang)
- 100.000 GTA$ und den Strickler-Hut für den Abschluss des Cayo Perico Heists
- 40 % Rabatt auf das U-Boot RUNE Kosatka (erforderlich zum Start des Cayo Perico Heists)
- 2x GTA$ und RP in Cayo Perico Motor Wars und auf Geldverstecke
- Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Grotti Brioso R/A
- Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 2 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Canis Terminus
- Auf der Teststrecke: Canis Kalahari, Coil Voltic, Dinka Verus
- Der Hauptpreis am Glücksrad: Mammoth Squaddie
- Neue Jobs aus der Community-Rennserie
- Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Grotti Cheetah, Enus Cognoscenti Cabrio, Western Daemon, Dinka Thrust, Invetero Coquette BlackFin
- Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Tampa GT, Karin Woodlander
- Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Dinka Veto Modern, den Dinka Veto Classic, den Grotti Brioso 300 und die Maibatsu Manchez Scout, 30 % auf die Western Reever, die Buckingham Nimbus, den Albany Cavalcade XL, den Truffade Nero, den Declasse Drift Yosemite, den Segelflieger Nagasaki Ultralight, den Pegassi Speeder und die Western Company Mallard
- Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf das Präzisionsschützengewehr und (nur mit GTA+) 30 % Rabatt auf das Militärgewehr
- Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für das Finale des Diamond-Casino-Raubüberfalls und vieles mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
„GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten“. Ähm, wieso sollte man GTA+, haben, wenn man kein GTA V/Online besitzt?