Grand Theft Auto V: Diese Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Boni für Schrotthandelbesitzer, 2x Belohnungen in der Community-Rennserie, NBA 2K26 jetzt für begrenzte Zeit in der Spielebibliothek von GTA+ und mehr.

Wer in GTA Online einen Schrotthandel besitzt, erhält diese Woche doppelte Tageseinnahmen und profitiert von doppelter Geschwindigkeit beim Ausschlachten von Fahrzeugen. Der Zeitpunkt für den Erwerb eines Schrotthandels ist zudem günstig – es gibt die entsprechenden Immobilien um 40 % reduziert.

Und: Diese Woche gibt es brandneue Vorteile für Mitglieder bei GTA+, darunter den Vapid Firebolt ASP kostenlos zum Abholen im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs, 2x (zusätzliche) Belohnungen in der Community-Serie sowie tägliche Einnahmen im Schrotthandel und noch vieles mehr – unter anderem tritt NBA 2K26 für kurze Zeit der Spielebibliothek von GTA+ bei.

Die Highlights der Woche:

Das brandneue „Premier Halbtarn“-Design für den Pfister X-Treme – verfügbar in allen Fahrzeugwerkstätten

Doppelte tägliche Einnahmen und Geschwindigkeit beim Ausschlachten im Schrotthandel

Holt euch zwei Raub-Zielfahrzeuge: Der Pfister Comet S2 Cabrio inklusive dem zeitlich limitierten LS-Pounders-Wunschnummernschild und der Lampadati Tigon mit dem zeitlich limitierten LS-Panic-Wunschnummernschild

100.000 GTA$ als Belohnung für den Abschluss zweier beliebiger Schrotthandelraube diese Woche

2x GTA$ und RP für die Community-Rennserie und in Hunting Pack (Remix)

2x GTA$ für Abschleppdienste

40 % Rabatt auf Schrotthandel samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf den Helikopter Nagasaki Buzzard, den Buckingham Miljet (Flugzeug), den Pfister Astron, den Pegassi Tempesta, den JoBuilt Phantom Custom, den Dinka Sugoi, den Declasse Mamba und den Lampadati Novak

Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die Railgun und (nur mit GTA+) 30 % Rabatt auf den Up-n-Atomisierer

Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch bis zum 1. April den Vapid Firebolt ASP kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs ab, profitiert von kumulierbaren Belohnungen in der Community-Serie und täglichen Einnahmen im Schrotthandel, kostenloser Kleidung und vielem mehr. Mitglieder bekommen außerdem das Broker-Prolaps-Basketballtrikot und die Broker-Prolaps-Basketballshorts kostenlos, um die zeitlich begrenzte Aufnahme von NBA 2K26 in die Spielebibliothek von GTA+ ab dem 10. März zu feiern.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.