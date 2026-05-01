Grand Theft Auto V: Diese Woche in GTA Online bringt Community-Missionen

Diese Woche in GTA Online: Neue Community-Missionen „Old School Hits“, 3x Boni in Open-Wheel-Rennen und vieles mehr.

In dieser Woche feiert eine neue Reihe von Community-Missionen ihr Debüt in GTA Online. Neuerdings könnt ihr spaßige und einzigartige Missionen der Community spielen, die mit dem Rockstar Mission Creator erstellt wurden.

Zum Start hat sich Rockstar mit den langjährigen Unterstützern von GTA Series Videos zusammengetan und präsentiert euch ihr Debut „Old School Hits“ – 3 Community-Missionen als Hommage an die ursprüngliche „Grand Theft Auto“-Trilogie.

Die Highlights der Woche:

4x GTA$ und RP in der brandneuen Community-Missionsserie

000 GTA$ als Bonus für den Abschluss der Community-Mission dieser Woche

für den Abschluss der Community-Mission dieser Woche 3x GTA$ & RP für Telefonzellen-Attentate, in Open-Wheel- und Zeitrennen

2x GTA$ und RP für Madrazo-Mordaufträge

Neues „Big Minimus Energy“-Design für den Annis Minimus (Limousine) erhältlich

für den Annis Minimus (Limousine) erhältlich Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Progen PR4, den Benefactor BR8, den Declasse DR1, den Pegassi Osiris, den Obey Omnis e-GT, den Dinka RT3000, den Vapid Dominator FX, den Dewbauchee Vagner, die Invetero Coquette D1, den Pfister Comet SR, den Grotti Turismo Classic und den MTL Wastelander

30 % auf den Progen PR4, den Benefactor BR8, den Declasse DR1, den Pegassi Osiris, den Obey Omnis e-GT, den Dinka RT3000, den Vapid Dominator FX, den Dewbauchee Vagner, die Invetero Coquette D1, den Pfister Comet SR, den Grotti Turismo Classic und den MTL Wastelander Rabatte beim Waffentransporter: Kostenloser Baseballschläger, 40 % auf das Präzisionsgewehr, 30 % auf die Kampfschrotflinte (mit GTA+), 70 % auf Panzerung (mit GTA+) und ein kostenloser Elektroschocker (mit GTA+)

Kostenloser Baseballschläger, 40 % auf das Präzisionsgewehr, 30 % auf die Kampfschrotflinte (mit GTA+), 70 % auf Panzerung (mit GTA+) und ein kostenloser Elektroschocker (mit GTA+) Vorteile für Mitglieder bei GTA+: Holt euch das Polizeifahrzeug Bravado Buffalo STX Pursuit und profitiert von 3x GTA$ und RP auf Streifenfahrten, 4x GTA$ und RP für Wildtier-Fotografie sowie für Standardzielpersonen und meistgesuchte Zielpersonen und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.