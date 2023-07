Grand Theft Auto V: Doppelte Belohnungen in LSA-Operationen und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Doppelte Belohnungen in Projekt Umsturz und LSA-Operationen, Bonus-Event zu San Andreas Mercenaries und vieles mehr.

In dieser Woche könnt ihr in GTA Online doppelte GTA$ und RP in Missionen aus Projekt Umsturz, LSA-Operationen, Security-Aufträgen und Luftrennen verdienen.

Außerdem habt ihr diese Woche letztmalig die Chance, euch mit den Los Santos Angels für seltene Belohnungen zusammenzuschließen, darunter die Hinterland-Bomberjacke, die LS-Pounders-Kappe sowie Designs für die Mammoth Avenger und die V-65 Molotok.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP in Projekt Umsturz, LSA-Operationen, Security-Aufträgen und Luftrennen

Boni in San Andreas Mercenaries bis 12. Juli: Kauft das Operationsterminal und den Mammoth Thruster (oder besitzt sie bereits) und erhaltet die Hinterland-Bomberjacke . Verkauft bis 12. Juli Schmugglerfracht im Wert von 500.000 GTA$ und erhaltet die LS-Pounders-Kappe . Schließt bis 12. Juli alle sechs Missionen von Projekt Umsturz ab und erhaltet das blau-grüne Tarndesign für die Mammoth Avenger . Schließt bis 12. Juli alle drei LSA-Operationen ab und erhaltet das Fließband-Design für die V-65 Molotok .

50 % Rabatt auf Bestellungen von Schmugglerfracht

40 % Rabatt auf Agenturbüros, -Anpassungen und Verbesserungen sowie auf die Waffen- und die Fahrzeugwerkstatt für die Avenger

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Das HSW-Premium-Testfahrzeug : der Karin S95 Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Textilbezirk nach Stab City

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der Vapid Hustler, der Ocelot Swinger, der Lampadati Michelli GT, der Albany Hermes und der Dewbauchee JB700

der Vapid Hustler, der Ocelot Swinger, der Lampadati Michelli GT, der Albany Hermes und der Dewbauchee JB700 Ausgestellt bei Luxury Autos: der Lampadati Tigon und der Enus Stafford

der Lampadati Tigon und der Enus Stafford Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Ocelot XA-21, der Pegassi Infernus und der Pegassi Vacca

der Ocelot XA-21, der Pegassi Infernus und der Pegassi Vacca Der Hauptpreis am Glücksrad: der Dewbauchee Vagner

der Dewbauchee Vagner Rabatte beim Waffentransporter: 40 % auf das schwere Scharfschützengewehr und 30 % auf das Präzisionsgewehr (nur mit GTA+)

40 % auf das schwere Scharfschützengewehr und 30 % auf das Präzisionsgewehr (nur mit GTA+) Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Albany Hermes, den Enus Stafford, den Buckingham SuperVolito, den Titan und die RM-10 Bombushka

30 % auf den Albany Hermes, den Enus Stafford, den Buckingham SuperVolito, den Titan und die RM-10 Bombushka Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Maibatsu MonstroCiti (Geländewagen), das neue Avenger-Operationsterminal, die Chamäleon-Felgenfarben „cremefarbene Perle“ und „blau-grüner Flop“, Boni auf Projekt Umsturz, 40 % Rabatt auf Avenger-Verbesserungen und mehr

Alle Infos findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.