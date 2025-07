Grand Theft Auto V: Doppelte Boni für Mr. Fabers Aufträge und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: 2x Boni für Mr. Fabers Aufträge, der Gegner-Modus Stockpile kehrt zurück und mehr.

Diese Woche streicht ihr in Grand Theft Auto V doppelte Belohnungen in Zeitrennen, dem wieder verfügbaren Gegner-Modus Stockpile und in Aufträgen von Mr. Faber ein, dem Boss des größten Geldwäschenetzwerks von San Andreas.

Und: Wenn ihr fünf Aufträge für Mr. Faber abschließt, erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ – aber erledigt zwischendurch auch immer wieder legale Arbeit, um die Aufmerksamkeit auf eure Unternehmen gering zu halten.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP für Mr. Fabers Aufträge, in Zeitrennen und für Gs Pakete

Ein Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Abschluss von fünf Aufträgen für Mr. Faber

Der Gegner-Modus Stockpile ist zurück in der ausgesuchten Serie und bringt 2x GTA$ und RP

Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Ocelot Lynx, Western Wolfsbane, Pegassi Vacca, Canis Bodhi, Vapid Retinue

Ocelot Lynx, Western Wolfsbane, Pegassi Vacca, Canis Bodhi, Vapid Retinue Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Annis Minimus und Grotti LSCM Cheetah Classic

Annis Minimus und Grotti LSCM Cheetah Classic Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an drei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Pegassi Infernus Classic

Landet an drei Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Pegassi Infernus Classic Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Invetero Coquette, Vapid Clique und Dewbauchee Exemplar

Invetero Coquette, Vapid Clique und Dewbauchee Exemplar Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Coil Cyclone II

Coil Cyclone II Der Hauptpreis am Glücksrad: Grotti Furia

Grotti Furia Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf die taktische MP und 40 % auf die Railgun (für Mitglieder bei GTA+)

30 % Rabatt auf die taktische MP und 40 % auf die Railgun (für Mitglieder bei GTA+) Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Declasse Draugur, den bewaffneten Declasse Tampa, den Gallivanter Baller ST-D, den Grotti Bestia GTS, die Mammoth Hydra, den Pegassi Zorrusso, den Vapid Dominator GTX, den Vapid Ellie, den Vulcar Nebula Turbo, den Western Annihilator, die Western Rogue und die Western Seabreeze

40 % Rabatt auf den Declasse Draugur, den bewaffneten Declasse Tampa, den Gallivanter Baller ST-D, den Grotti Bestia GTS, die Mammoth Hydra, den Pegassi Zorrusso, den Vapid Dominator GTX, den Vapid Ellie, den Vulcar Nebula Turbo, den Western Annihilator, die Western Rogue und die Western Seabreeze Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch den Bravado Buffalo EVX kostenlos, neue Chamäleon-Lackierungen, Rabatte für GTA Online: Money Fronts, kostenlose Kleidung und vieles mehr