Grand Theft Auto V: Doppelte GTA$ & RP für Aufträge und Herausforderungen

Diese Woche neu in GTA Online: Doppelte GTA$ & RP für Aufträge und Herausforderungen, mehr Gehalt und Boni für Mitarbeiter und Leibwächter und mehr.

Biker, Führungskräfte und Schmuggler in GTA Online können sich durch Spielen in dieser Woche Extra-Belohnungen verdienen – neben einer Vielzahl anderer Gelegenheiten, um in Los Santos & Blaine County Profit zu machen.

Das erwartet euch in dieser Woche:

Doppelte GTA$ & RP auf Club-Aufträge, VIP-Aufträge und -Herausforderungen

auf Club-Aufträge, VIP-Aufträge und -Herausforderungen Dreifache Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter, die über SecuroServ eingestellt werden

für Mitarbeiter und Leibwächter, die über SecuroServ eingestellt werden 250.000 GTA$ als Bonus für alle Mitarbeiter, Leibwächter und MC-Mitglieder die eine Gunrunning-Verkaufsmission, Nachtclub-Management-Mission, Biker-Verkaufsmission oder Spezialfracht-Verkaufsmission abschließen

die eine Gunrunning-Verkaufsmission, Nachtclub-Management-Mission, Biker-Verkaufsmission oder Spezialfracht-Verkaufsmission abschließen Dreifache GTA$ und RP auf mobile Operationen

auf mobile Operationen Dreifache GTA$ und RP auf alle von Rockstar erstellten Stuntrennen

auf alle von Rockstar erstellten Stuntrennen Nur auf PS5 und Xbox Series X|S: Der Imponte Arbiter GT ist Haos Premium-Testfahrzeug in dieser Woche

Der Imponte Arbiter GT ist Haos Premium-Testfahrzeug in dieser Woche Hauptgewinn am Glücksrad: Annis Savestra

Annis Savestra Preisfahrzeug für eine Platzierung unter den Top 3 in fünf Verfolgungsrennen: Shitzu Hakuchou Drag

für eine Platzierung unter den Top 3 in fünf Verfolgungsrennen: Shitzu Hakuchou Drag Testfahrzeuge: Cheval Taipan, Karin Futo GTX und Invetero Coquette D10

Cheval Taipan, Karin Futo GTX und Invetero Coquette D10 Business-Rabatte : 80 % Rabatt auf Büroeinrichtungen und -Waffenschränke, Bunker-Schießplätze und -Waffenschränke, Trockeneis im Nachtclub und Nachtclubtänzer, MC-Club-Wandmalereien und Mobiliaroption B

: 80 % Rabatt auf Büroeinrichtungen und -Waffenschränke, Bunker-Schießplätze und -Waffenschränke, Trockeneis im Nachtclub und Nachtclubtänzer, MC-Club-Wandmalereien und Mobiliaroption B Fahrzeugrabatte: 30 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale und ihre Verbesserungen und Modifikationen, 40 % Rabatt auf die Maibatsu Penumbra FF, 45 % Rabatt auf den Pfister 811 und den Dinka Sugoi, 50 % Rabatt auf den Comet Safari und Pfister Comet SR

30 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale und ihre Verbesserungen und Modifikationen, 40 % Rabatt auf die Maibatsu Penumbra FF, 45 % Rabatt auf den Pfister 811 und den Dinka Sugoi, 50 % Rabatt auf den Comet Safari und Pfister Comet SR Wiederkehrende Modi: Extraktion, Land Grab, Hinter feindlichen Linien und Lass die Muskeln spielen

Extraktion, Land Grab, Hinter feindlichen Linien und Lass die Muskeln spielen Prime-Gaming-Vorteile: Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.