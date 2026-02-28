Grand Theft Auto V: Driftwoche in GTA Online

Setzt euch diese Woche in GTA Online hinters Steuer des brandneuen Shitzu Keitora. Dieses Drift-Tuning-taugliche Nutzfahrzeug ist wie geschaffen für Driftrennen, die diese Woche 3x Belohnungen ausschütten.
Einen Teaser zur Driftwoche findet ihr hier:
Und: Spielt einfach diese Woche und verdient euch damit zwei kostenlose Fahrzeuge: den Dinka Blista Kanjo und Declasse Drift Walton L35.
Die Highlights der Woche:
- Neues Fahrzeug: Der Shitzu Keitora
- 3x GTA$ und RP in Driftrennen und in der Community-Rennserie
- 30 % Rabatt auf Drifttuningverbesserungen
- Doppelte Belohnungen in Sumo (Remix)
- Kostenlose Mitgliedschaft im LS Car Meet und 5x Car-Meet-Reputationspunkte
- Kostenloser Maibatsu Penumbra FF mit dem nur für kurze Zeit verfügbaren LS-Car-Meet-Kennzeichen für den Abschluss eines Schrotthandelraubes
- 300.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss eines Raubauftrages in der Autowerkstatt
- 4x GTA$ für exotische Exporte
- 2x GTA$ für Biker-Gras-Verkaufsmissionen
- Kostenloser Blista Kanjo und Declasse Drift Walton L35 fürs Spielen in dieser Woche
- Kostenloses „Manga Classic“-Design für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Annis Euros
- Der helle Manor-Rennanzug kostenlos sowie 100.000 GTA$ für den Abschluss von drei Driftrennen
- Letzte Chance auf Geschenke zum Mond-Neujahr:
- Dreifache GTA$ und RP für Mond-Neujahr-Stuntrennen
- Das rote Jahr-des-Pferdes-T-Shirt gibt es kostenlos fürs Spielen bis zum 4. März
- Kostenlose Pferde-Tattoos und -Masken
- Sucht in Los Santos neue Yuan-Bao-Sammelobjekte und erhaltet GTA$ und RP sowie einen speziellen Bonus, wenn ihr alle 36 findet
- Rabatte: 40 % auf Hanfplantagen und deren Verbesserungen, 30 % auf den Dinka Jester RR, den Fathom FR36, den Dinka Chavos V6, den Declasse Drift Yosemite, die Buckingham Howard NX-25, den Zirconium Journey II, den Bravado Gauntlet Hellfire, den RUNE Cheburek und den Karin Futo
- Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das Präzisionsgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf den Elektroschocker
- Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Dewbauchee Champion sowie wieder erhältliche pinke Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, eine dazu passende LS-Golf-Club-Collegejacke, 2x GTA$ und RP auf alle Security-Aufträge, Driftrennen sowie Stuntrennen und mehr.
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
da gucke ich mal rein
Driftrennen ist nicht mein Fall, da gehe ich lieber ins Casino 😁
Meine Zeiten als Talahonspieler sind lange vorbei, viel Spaß allen anderen 😉.
Mal rein schauen schadet nicht