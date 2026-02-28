Grand Theft Auto V: Driftwoche in GTA Online

Driftwoche in GTA Online: Neues Fahrzeug Shitzu Keitora, 3x Belohnungen in Driftrennen und vieles mehr

Setzt euch diese Woche in GTA Online hinters Steuer des brandneuen Shitzu Keitora. Dieses Drift-Tuning-taugliche Nutzfahrzeug ist wie geschaffen für Driftrennen, die diese Woche 3x Belohnungen ausschütten.

Einen Teaser zur Driftwoche findet ihr hier:

Und: Spielt einfach diese Woche und verdient euch damit zwei kostenlose Fahrzeuge: den Dinka Blista Kanjo und Declasse Drift Walton L35.

Die Highlights der Woche:

Neues Fahrzeug: Der Shitzu Keitora

3x GTA$ und RP in Driftrennen und in der Community-Rennserie

30 % Rabatt auf Drifttuningverbesserungen

Doppelte Belohnungen in Sumo (Remix)

Kostenlose Mitgliedschaft im LS Car Meet und 5x Car-Meet-Reputationspunkte

Kostenloser Maibatsu Penumbra FF mit dem nur für kurze Zeit verfügbaren LS-Car-Meet-Kennzeichen für den Abschluss eines Schrotthandelraubes

für den Abschluss eines Schrotthandelraubes 300.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss eines Raubauftrages in der Autowerkstatt

4x GTA$ für exotische Exporte

2x GTA$ für Biker-Gras-Verkaufsmissionen

Kostenloser Blista Kanjo und Declasse Drift Walton L35 fürs Spielen in dieser Woche

fürs Spielen in dieser Woche Kostenloses „Manga Classic“-Design für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Annis Euros

für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Annis Euros Der helle Manor-Rennanzug kostenlos sowie 100.000 GTA$ für den Abschluss von drei Driftrennen

Letzte Chance auf Geschenke zum Mond-Neujahr: Dreifache GTA$ und RP für Mond-Neujahr-Stuntrennen Das rote Jahr-des-Pferdes-T-Shirt gibt es kostenlos fürs Spielen bis zum 4. März Kostenlose Pferde-Tattoos und -Masken Sucht in Los Santos neue Yuan-Bao-Sammelobjekte und erhaltet GTA$ und RP sowie einen speziellen Bonus, wenn ihr alle 36 findet

Rabatte: 40 % auf Hanfplantagen und deren Verbesserungen, 30 % auf den Dinka Jester RR, den Fathom FR36, den Dinka Chavos V6, den Declasse Drift Yosemite, die Buckingham Howard NX-25, den Zirconium Journey II, den Bravado Gauntlet Hellfire, den RUNE Cheburek und den Karin Futo

40 % auf Hanfplantagen und deren Verbesserungen, 30 % auf den Dinka Jester RR, den Fathom FR36, den Dinka Chavos V6, den Declasse Drift Yosemite, die Buckingham Howard NX-25, den Zirconium Journey II, den Bravado Gauntlet Hellfire, den RUNE Cheburek und den Karin Futo Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das Präzisionsgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf den Elektroschocker

50 % Rabatt auf das Präzisionsgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf den Elektroschocker Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Dewbauchee Champion sowie wieder erhältliche pinke Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, eine dazu passende LS-Golf-Club-Collegejacke, 2x GTA$ und RP auf alle Security-Aufträge, Driftrennen sowie Stuntrennen und mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.