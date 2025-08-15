Grand Theft Auto V: Driftwoche in GTA Online

Driftwoche in GTA Online: Neues Driftfahrzeug, neue zeitlich limitierten Designs, Drifttuning-Verbesserungen und mehr

Es ist Driftwoche in GTA Online! Ihr erhaltet daher den neuen Declasse Drift Walton L35 kostenlos und könnt außerdem von satten Rabatten auf Drifttuning-Verbesserungen profitieren.

Wenn ihr GTAV Enhanced auf PC spielt, ist das neueste NVDIA-Treiber-Update genau das Richtige für euch. Es bringt DLSS 4-Unterstützung für GTAV und GTA Online.

Zudem erwartet euch eine Reihe weiterer Events, darunter ein neuer Überlebenskampf-Modus, Überraschungen zu Halloween und ab nächster Woche ein Geschenk in Höhe von 1.000.000 GTA$.

Die Highlights der Woche:

Kostenloses Driftfahrzeug: Declasse Walton L35

Declasse Walton L35 Drift-Verbesserungen sind jetzt für vier neue Fahrzeuge verfügbar: Annis Hardy, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Dinka Chavos V6

Annis Hardy, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Dinka Chavos V6 Kostenlos und nur für kurze Zeit: das „Gezeichnet und schattiert“-Design für den RUNE Cheburek, wenn ihr ein Driftrennen abschließt

für den RUNE Cheburek, wenn ihr ein Driftrennen abschließt Kostenloses Design „Drift Gorilla, grün“ für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Dinka Jester RR

für den Abschluss eines Driftrennens mit dem Dinka Jester RR 2x GTA$ und RP in der neuen Community-Kampfserie

in der neuen Community-Kampfserie 2x GTA$, RP und Reputation in der LS-Car-Meet-Serie und 2x Verdienste auf alle anderen Arten, Reputation zu verdienen

in der LS-Car-Meet-Serie und 2x Verdienste auf alle anderen Arten, Reputation zu verdienen Die wöchentliche Herausforderung: 100.000 GTA$ für den Sieg in drei LS-Car-Meet-Rennen in dieser Woche

100.000 GTA$ für den Sieg in drei LS-Car-Meet-Rennen in dieser Woche 50 % Rabatt auf die Mitgliedschaft im LS Car Meet

auf die Mitgliedschaft im LS Car Meet Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Declasse Drift Walton L35, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Annis Hardy, Dinka Chavos V6

Declasse Drift Walton L35, Bravado Gauntlet Hellfire, Vapid Dominator FX, Annis Hardy, Dinka Chavos V6 Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Invetero Coquette D1, Bollokan Envisage

Invetero Coquette D1, Bollokan Envisage Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Shitzu Hakuchou Drag

Shitzu Hakuchou Drag Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Western Rat Bike, Lampadati Pigalle, Grotti Cheetah

Western Rat Bike, Lampadati Pigalle, Grotti Cheetah Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Karin Calico GTF

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Karin Calico GTF Der Hauptpreis am Glücksrad: Bewaffneter Declasse Tampa

Bewaffneter Declasse Tampa Rabatte: 50 % auf den Vapid Dominator FX, den Declasse Drift Yosemite und den Dinka Chavos V6, sowie 30 % auf Higgins Helitours, den Vapid Dominator ASP, den Übermacht Cypher, den Karin Futo GTX, den Annis ZR350, den Annis Remus, den RUNE Cheburek, den Dinka Jester RR, den Karin Sultan RS Classic, den Pfister Growler, Karin Vivanite und den Grotti Stinger GT

50 % auf den Vapid Dominator FX, den Declasse Drift Yosemite und den Dinka Chavos V6, sowie 30 % auf Higgins Helitours, den Vapid Dominator ASP, den Übermacht Cypher, den Karin Futo GTX, den Annis ZR350, den Annis Remus, den RUNE Cheburek, den Dinka Jester RR, den Karin Sultan RS Classic, den Pfister Growler, Karin Vivanite und den Grotti Stinger GT Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf den Up-n-Atomisierer und (nur mit GTA+) 40 % auf das Präzisionsschützengewehr

30 % Rabatt auf den Up-n-Atomisierer und (nur mit GTA+) 40 % auf das Präzisionsschützengewehr Vorteile mit GTA+: Einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) sowie Kleidung von Atomic Racing, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.