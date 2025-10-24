Grand Theft Auto V: Ein kostenloses Fahrzeug und mehr in GTA Online

Wer bis zum 5. November GTA Online spielt, kann sich einen kostenlosen Benefactor Krieger bei Legendary Motorsport abholen. Und für alle, die ein zur Jahreszeit passendes Fahrzeug suchen, gibt es bei Luxury Autos zudem die herbstliche Variante des Kriegers in orange und schwarz zu einem erheblich rabattierten Preis.
Und: der schaurige Ludendorff-Friedhof-Überlebenskampf kehrt für zwei Wochen zurück und schüttet 3x GTA$ und RP aus.
Die Highlights der Woche:
- Klassische Halloween-Modi: Der Ludendorff-Überlebenskampf und der Gegner-Modus Condemned kehren zurück
- Es gibt Berichte über UFO-Sichtungen am Himmel über Los Santos
- Die weiße Vintage-Vampirmaske erhaltet ihr kostenlos fürs Einloggen bis 29. Oktober
- Kostenloses Fahrzeug: Den Benefactor Krieger (Supersportwagen) gibt es kostenlos bis 5. November
- 3x GTA$ und RP im Ludendorff-Friedhof-Überlebenskampf
- 2x GTA$ und RP in Condemned (4x mit GTA+), für Verkaufsmissionen von Falschgeld (4x mit GTA+) und in der Halloween-Community-Serie
- Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Declasse Vamos (Muscle-Car), Vulcar Fagaloa (Klassiker), Albany Fränken Stange (Klassiker), Declasse Tornado Rat Rod (Klassiker) und der Leichenwagen Chariot Romero (Limousine)
- Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Benefactor Krieger (Supersportwagen) und die Invetero Coquette D1 (Klassiker)
- Das Premium-Testfahrzeug: Der bewaffnete Pegassi Ignus (Supersportwagen)
- Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Classique Broadway (Muscle-Car)
- Testfahrzeuge: Dinka Jester (Rennen) (Sportwagen), Dewbauchee Massacro (Rennen) (Sportwagen) und der Benefactor Feltzer (Sportwagen)
- Der Hauptpreis am Glücksrad: Vapid Dominator ASP (Muscle-Car)
- Die wöchentliche Herausforderung: Überlebt vier Wellen eines Überlebenskampfes und erhaltet dafür die graue Springspinnen-Maske sowie 200.000 GTA$
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen über den kostenlosen Benefactor Krieger.
