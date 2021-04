Grand Theft Auto V: Einen Monat lang dreifache Belohnung in Motor Wars und mehr

Diese Woche lohnt sich GTA Online ganz besonders für erfahrende Waffenschmuggler und aufstrebende Militärexport-Entrepreneure, denn es gibt doppelte Belohnungen für erfolgreiche Bunker-Verkaufsmissionen, einen kostenlosen Hoodie für alle Bunkerbesitzer sowie 50 % Rabatt auf alle Bunker und zugehörige Extras.

Und um das militante Treiben anzukurbeln, schüttet Motor Wars dreifache Belohnungen aus – den ganzen Monat lang.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP in Motor Wars bis zum 2. Juni

Doppelte GTA$ & RP in Bunker-Verkaufsmissionen und in der Bunkerserie

Das schwarze Hawk-&-Little-Hoodie kostenlos für alle, die einen Bunker kaufen oder schon einen besitzen (Lieferung in der kommenden Woche)

Ein kostenloses Baumtarn-Design für den HVY MTW für Spieler ab Rang 100, das ihr in einer Waffenfahrzeug-Werkstatt nutzen könnt

Der Übermacht Revolter ist der Hauptpreis am Glücksrad in dieser Woche

50 % Rabatt auf alle Bunker und zugehörige Verbesserungen & Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 40 % auf den HVY MTW, das Bravado Halbkettenfahrzeug, den Ocelot Ardent und den Enus Pragaon R

Waffenrabatte: 40 % auf den Witwenmacher, den Up-n-Atomisierer und den Unheiligen Höllenboten

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 70 % Rabatt auf den Dewbauchee JB 700W und den gepanzerten Brute Boxville RV sowie 35 % auf das bewaffnete Dingi

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Dreifache Belohnungen in Motor Wars — den ganzen Monat lang

Und: doppelte Belohnungen für Bunker-Verkaufsmissionen und in der Bunkerserie in dieser Woche, exklusive Boni und mehr

Waffenschmuggel: Die altehrwürdige Lieblingsbeschäftigung für diejenigen im südlichen San Andreas, die nach sozialem Aufstieg streben und einen unersättlichen Appetit auf Investitionen in militärische Waffen- und Fahrzeugtechnologie verspüren. Erfahrene Waffenhändler und aufstrebende Entrepreneure können den ganzen Monat lang die Früchte dieser hochprofitablen Industrie in GTA Online ernten — mit einer Vielzahl an Boni und Spezialrabatten ab dieser Woche.

Wenn ihr noch euer Waffenschmuggel-Geschäft aufbauen müsst, hat euch Maze Bank Foreclosures ein schönes Einstiegspaket geschnürt, mit dem ihr 50 % Rabatt auf alle Bunker erhaltet: die essenzielle unterirdische Anlage, die ihr für eure Unternehmungen benötigt. Wer schon längst mit seinem Bunker im Untergrund operiert, kann diese die Woche die Hälfte beim Kauf von zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen sparen.

Ob ihr nun der Typ seid, der gerne Vorräte anhäuft und darauf thront wie ein militarisierter Drachen auf seinem Schatz, oder jemand, der die klaustrophobische Enge kompetetiver Scharmützel von Motor Wars oder der Bunkerserie genießt, oder ob ihr einfach die gepanzerten Vorzüge schwerer Maschinen bevorzugt — legt schon mal euren schweißnassen Lieblingstarnanzug an, denn diese und die kommenden Wochen sind wie für euch geschaffen.

Dreifache GTA$ & RP in Motor Wars bis zum 2. Juni

Gleitet hinab in eine umkämpfte Landezone, bewaffnet mit nichts weiter als einer Pistole. Überlebt, indem ihr nach Waffen und Fahrzeugen sucht, mit denen ihr jeden zermatscht, der sich euch in den Weg stellt. Motor Wars — die pulstreibende Generalprobe für Luftinvasionen — schüttet allen furchtlosen Teilnehmern den ganzen Monat lang 3X GTA$ & RP aus.

Doppelte GTA$ & RP für Bunker-Verkaufsmissionen

Ist euer Glas mehr als voll? Sind die Regale in eurem Bunker mit Vorräten vollgestopft? Wenn ja, ist es an der Zeit zu verkaufen. Der erfolgreiche Umzug von Warenbeständen zu einem Käufer mittels Bunker-Verkaufsmissionen bringt euch in den nächsten sieben Tagen doppelte GTA$ & RP.

Doppelte GTA$ & RP in der Bunkerserie

Wenn ihr lieber in den Hallen eines unterirdischen Verstecks oder im Inneren von Mount Chiliad kämpfen möchtet, dann laden wir euch ein zu den den unterirdischen Versionen von „Jede Kugel zählt“, „Juggernaut“, „Schlitzer“, „Kill Quota“ und weiteren, die im Rahmen der Bunkerserie doppelte GTA$ & RP ausschütten.

Kostenloser Hawk-&-Little-Hoodie für Bunker-Besitzer

Alle aufstrebenden Warlords, die diese Woche einen Bunker erwerben (oder dies bereits getan haben), erhalten das schwarze Hawk-&-Little-Hoodie nächste Woche kostenlos.

Kostenloses Baumtarn-Design für Spieler über Rang 100

Rangaufstiege erfordern ein hohes Maß an Anstrengung — um langjährige loyale Spieler und neue obgleich engagierte Konvertiten zu feiern, erhalten alle Spieler über Rang 100 das Baumtarn-Design für den HVY APC kostenlos nur fürs Einloggen. Holt es euch in einer Waffenfahrzeug-Werkstatt ab, legt es dem Fahrzeug an, damit es sich einen Tick auffälliger in seine Umgebung einfügt. Ihr erhaltet das Design bis zu 72 Stunden nach eurem Login am 3. Mai.

Das Preisfahrzeug der Woche: Übermacht Revolter

Sobald ihr eure Schmuggelware ausgeliefert habt, schaut in der Lobby des Diamond Casinoµ& Resort vorbei: das Glücksrad beschert euch GTA$, RP, Kleidung, Geheimpreise und mehr. Passend zum Thema des Monats ist das Preisfahrzeug der Woche kein Geringeres als der Übermacht Revolter — eine Limousine, die recht unschuldig daherkommt, es sei denn, ihr baut ein fahrergesteuertes Maschinengewehr in der Waffenfahrzeug-Werkstatt ein. Ihr könnt immer auf unschuldig plädieren, aber wir empfehlen euch einen Anwalt.

Rabatte

Angehende Tyrannen, die noch auf der Suche nach dem perfekten Versteck sind, können die Hälfte des Verkaufspreises aller Bunker sowie aller entsprechenden Verbesserungen, Anpassungen und Erweiterungen sparen. Außerdem gibt es 40 % Rabatt auf eine Reihe von Fahrzeugen, sowohl militärische als auch andere, sowie eine Auswahl an futuristischen Waffen.

Immobilien:

Bunker – 50 % Rabatt

Bunker-Verbesserungen & -Anpassungen – 50 % Rabatt

Fahrzeuge:

HVY MTW – 40 % Rabatt

Ocelot Ardent – 40 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 40 % Rabatt

Enus Paragon R – 40 % Rabatt

Waffen:

Wittwenmacher – 40 % Rabatt

Unheiliger Höllenbote – 40 % Rabatt

Up-n-Atomisierer – 40% Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 70 % auf den von führenden Spionen empfohlenen Dewbauchee JB 700W und den gepanzerten Brute Boxville RV sowie und 35 % auf das bewaffnete Dingi.