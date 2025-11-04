Grand Theft Auto V: Eingestellter Story-DLC machte Red Dead Redemption 2 möglich

Lange machten sich Fans Hoffnung auf eine Story-Erweiterung für Grand Theft Auto V, die, wie man heute weiß, nie kommen sollte.

Dass die Einstellung erst die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 ermöglichte und somit auch eine gute Seite hatte, erklärt jetzt Rockstar Games-Mitgründer Dan Houser im Interview mit Lex Friedman.

Trotzdem bleibt Houser weiterhin ein Fan von Post-Launch-Erweiterungen und hätte sich im Nachhinein für seine Zeit bei Rockstar mehr Projekte in diese Richtung gewünscht:

„Ich mag Story-DLCs. Ich glaube, das Publikum liebt sie. Es macht wirklich Spaß, sie zu entwickeln.“ „Ich mag es, Geschichten zu schreiben. Mir gefällt das Modell von GTA IV, bei dem es später zusätzliche Geschichten gab. Oder bei Red Dead 1 mit dem Zombie-Pack, das später herauskam. Ich mag es, solche Extras zu entwickeln. Persönlich hätte ich gerne mehr davon in diesem Unternehmen gemacht.“

Neben einem Story-DLC mit Trevor als Geheimagent, der Houser zufolge etwa zur Hälfte fertig geworden sei, habe er auch die Idee zu einem GTA-Zombie-DLC ähnlich wie Undead Nightmare aus Red Dead Redemption gehabt. Dieses Konzept sei aber nie wirklich umgesetzt worden.