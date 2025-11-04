Grand Theft Auto V: Eingestellter Story-DLC machte Red Dead Redemption 2 möglich

Lange machten sich Fans Hoffnung auf eine Story-Erweiterung für Grand Theft Auto V, die, wie man heute weiß, nie kommen sollte.
Dass die Einstellung erst die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 ermöglichte und somit auch eine gute Seite hatte, erklärt jetzt Rockstar Games-Mitgründer Dan Houser im Interview mit Lex Friedman.
Trotzdem bleibt Houser weiterhin ein Fan von Post-Launch-Erweiterungen und hätte sich im Nachhinein für seine Zeit bei Rockstar mehr Projekte in diese Richtung gewünscht:
„Ich mag Story-DLCs. Ich glaube, das Publikum liebt sie. Es macht wirklich Spaß, sie zu entwickeln.“
„Ich mag es, Geschichten zu schreiben. Mir gefällt das Modell von GTA IV, bei dem es später zusätzliche Geschichten gab. Oder bei Red Dead 1 mit dem Zombie-Pack, das später herauskam. Ich mag es, solche Extras zu entwickeln. Persönlich hätte ich gerne mehr davon in diesem Unternehmen gemacht.“
Neben einem Story-DLC mit Trevor als Geheimagent, der Houser zufolge etwa zur Hälfte fertig geworden sei, habe er auch die Idee zu einem GTA-Zombie-DLC ähnlich wie Undead Nightmare aus Red Dead Redemption gehabt. Dieses Konzept sei aber nie wirklich umgesetzt worden.
Untote in GTA, hätte mich glatt dazu gebracht, dass Spiel mal wieder zu starten. Aber vielleicht geht da meine Fantasie mit mir durch wenn ich an eine Mischung aus Dead Rising (Game), I‘m Legend (Film) und World War Z (Film) denke.
Fand die Dlcs damals alle sehr gelungen, eine Zombie Erweiterung wäre wirklich interessant gewesen.
In dem Fall gute Entscheidung
Zombies und City hätt ich aber gern gehabt das gibts zu selten 🤔 kenn ich nur aus der Dying Light Reihe oder spontan fällt mir noch Saints Row 3 ein aber Stadt,open World und Zombies hmm, State of decay 1 und ne 2er Erweiterung hatte doch auch Stadt
Das letzte ma GTA V habe ich auf der Ps3 zu Release gespielt. 😅
Die Dlc waren immer gut,zombies in der stadt wäre klasse gewesen.