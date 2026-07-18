Grand Theft Auto V: Ex-Produzent verrät was Rockstar alles gestrichen hat

Ein ehemaliger GTA-5-Produzent berichtet, dass Rockstar zahlreiche nahezu fertige Inhalte aus dem Spiel entfernt hat.

Bei der Entwicklung von Grand Theft Auto V hat Rockstar Games offenbar deutlich mehr Inhalte gestrichen, als vielen Spielern bewusst ist. Das berichtet der ehemalige GTA-5-Produzent John Ricchio in einem Interview mit Kiwi Talkz.

Ricchio zufolge waren zahlreiche Inhalte bereits weit fortgeschritten oder nahezu fertiggestellt. Dazu gehörten unter anderem verschiedene Minispiele, denen lediglich letzte Animationen fehlten. Aufgrund des enormen Arbeitsaufwands und begrenzter Ressourcen entschied sich Rockstar jedoch, diese Inhalte nicht in die finale Version aufzunehmen.

Nach seinen Angaben wurden nicht nur kleinere Features entfernt. Teilweise habe das Studio sogar komplette Level oder größere Spielabschnitte gestrichen, wenn diese nicht den gewünschten Qualitätsstandard erreichen konnten. Ziel sei es gewesen, das Gesamtspiel auf einem möglichst einheitlich hohen Niveau abzuliefern.

Für die betroffenen Entwickler seien solche Entscheidungen häufig schwer gewesen, da sie teilweise über lange Zeit an den jeweiligen Inhalten gearbeitet hätten. Laut Ricchio verschwanden viele der gestrichenen Features vollständig und wurden später auch nicht als Download-Inhalte veröffentlicht.

Gleichzeitig betonte der ehemalige Produzent, dass solche Entscheidungen bei Großproduktionen wie den Spielen von Rockstar Games zum Entwicklungsprozess gehörten. Bei Projekten dieser Größenordnung sei es unvermeidbar, Prioritäten zu setzen und Inhalte zu streichen, um Zeitpläne und Qualitätsziele einzuhalten.

Bereits in der Vergangenheit hatten ehemalige Rockstar-Mitarbeiter berichtet, dass unter anderem eine geplante Einzelspieler-Erweiterung rund um Trevor nach dem großen Erfolg von GTA Online eingestellt worden sein soll.