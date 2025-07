Grand Theft Auto V: Feierlichkeiten in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag, Boni auf Landrennen, Autowerkstatt-Kundenaufträge und Abschleppdienste – und mehr.

Die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in GTA Online bescheren euch diese Woche 4x GTA$ und RP in allen Landrennen und eine große Auswahl an Rabatten auf Fahrzeuge, Kleidung, Accessoires, Immobilien und mehr.

Und: mit dem Freiheitsstatute-Fischerhut auf dem Kopf könnt ihr den Geist der Unabhängigkeit förmlich spüren. Ihr erhaltet ihn kostenlos fürs Spielen in dieser Woche.

Die Highlights der Woche:

4x GTA$ und RP in Landrennen

3x GTA$ und RP in der Community-Serie

2x GTA$ und RP für Autowerkstatt-Kundenaufträge und Abschleppdienste

30 % Rabatt auf Bunker, Nachtclubs, Schrotthandel und mehr

Findet die Bierhelme „Pißwasser“, „Benedict“, „Patriot“ und „Supa Wet“ und das Freudenstatue-T-Shirt in Konkurrenzkampf-Kisten

Kostenloser Freiheitsstatute-Fischerhut fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 9. Juli

fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 9. Juli Rabatte zum Unabhängigkeitstag: 50 % auf die JoBuilt P-996 LAZER, 40 % auf den patriotischen Reifenqualm, die „Star Spangled Banner“-Hupe, die Gesichtsbemalung „Stars n Stripes“, die Vokuhila-Frisur, den patriotischen Fallschirm, den Fallschirmrauch „Patrioten-Rauchspur“, Unabhängigkeitstag-Designs für Mk-II-Waffen und die mobile Kommandozentrale, Unabhängigkeitstag-Bekleidung, -Masken und -Outfits, die Western Sovereign, den Vapid Liberator und alle Fahrzeugaufrüstungen bei Benny‘s Original Motor Works

50 % auf die JoBuilt P-996 LAZER, 40 % auf den patriotischen Reifenqualm, die „Star Spangled Banner“-Hupe, die Gesichtsbemalung „Stars n Stripes“, die Vokuhila-Frisur, den patriotischen Fallschirm, den Fallschirmrauch „Patrioten-Rauchspur“, Unabhängigkeitstag-Designs für Mk-II-Waffen und die mobile Kommandozentrale, Unabhängigkeitstag-Bekleidung, -Masken und -Outfits, die Western Sovereign, den Vapid Liberator und alle Fahrzeugaufrüstungen bei Benny‘s Original Motor Works Erhaltet Fahrzeuge für Schrotthandelraube: Declasse Drift Yosemite, Karin Boor

Declasse Drift Yosemite, Karin Boor Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Bravado Banshee GTS, Declasse Vigero ZX Cabrio, Willard Eudora, Declasse Scramjet, Coil Cyclone

Bravado Banshee GTS, Declasse Vigero ZX Cabrio, Willard Eudora, Declasse Scramjet, Coil Cyclone Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Walton L35 Stock, Karin Woodlander

Declasse Walton L35 Stock, Karin Woodlander Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Albany V-STR, Invetero Coquette D5, Vapid Dominator FX

Albany V-STR, Invetero Coquette D5, Vapid Dominator FX Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Imponte Arbiter GT

Imponte Arbiter GT Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt an zwei Tagen in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Bravado Hotring Hellfire im Design „Patriot Beer 17“

Gewinnt an zwei Tagen in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Der Hauptpreis am Glücksrad: Vapid Dominator GTT

Vapid Dominator GTT Kostenlose Munition für das Feuerwerkabschussgerät beim Waffentransporter und bei Ammu Nation erhältlich

beim Waffentransporter und bei Ammu Nation erhältlich Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät sowie 30 % auf das Dienstgewehr (für Mitglieder bei GTA+)

50 % auf die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät sowie 30 % auf das Dienstgewehr (für Mitglieder bei GTA+) Zusätzliche Rabatte: 40 % auf den Sea Sparrow, den Vapid Caracara, den Albany Cavalcade XL, den Declasse Walton L35, den Declasse Tulip M-100, den Canis Castigator, den Vapid Retinue Mk II, die Invetero Coquette D1, den Bravado Dorado, den Vapid Clique Wagon, die Western Rampant Rocket, den Grotti Cheetah Classic, den Zirconium Journey II, den Vapid Desert Raid, die Mammoth-Patriot-Limousine und den Bravado Buffalo S

40 % auf den Sea Sparrow, den Vapid Caracara, den Albany Cavalcade XL, den Declasse Walton L35, den Declasse Tulip M-100, den Canis Castigator, den Vapid Retinue Mk II, die Invetero Coquette D1, den Bravado Dorado, den Vapid Clique Wagon, die Western Rampant Rocket, den Grotti Cheetah Classic, den Zirconium Journey II, den Vapid Desert Raid, die Mammoth-Patriot-Limousine und den Bravado Buffalo S Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch den neuen Överflöd Suzume kostenlos im Vinewood Car Club ab, erhaltet einen zweiten Dreh am Glücksrad, Boosts für Geldwäschemissionen, 50 % auf alle HSW-Verbesserungen und vieles mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.