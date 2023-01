Grand Theft Auto V: Feierlichkeiten zum Jahr des Hasen und mehr

Neu in GTA Online: das Vapid Taxi, Taxiarbeit bei Downtown Cab Co., Feierlichkeiten zum Jahr des Hasen und mehr.

Downtown Cab Co. erweitert sein Dienstleistungsportfolio in Los Santos – ab sofort könnt ihr euch in GTA Online ans Steuer eines Vapid Taxis setzen und Fahrten für eure Kunden als Taxiarbeit annehmen. Außerdem können alle, die auf PlayStation 5 oder Xbox Series X|S spielen und die von Downtown Cab Co. angebotene Schnellreise nutzen, direkt zu ihrem Ziel springen.

Die Highlights der Woche samt den Feierlichkeiten zum Mond-Neujahr

Taxiarbeit ist ab sofort bei Downtown Cab Co. und über das neue Vapid Taxi (erhältlich bei Warstock Cache & Carry) verfügbar

ist ab sofort bei Downtown Cab Co. und über das neue Vapid Taxi (erhältlich bei Warstock Cache & Carry) verfügbar Schließt zehn Taxi-Aufträge in Folge ab , um die Taxi-Star-Auszeichnung zu erhalten und den Handelspreis für das neue Taxi freizuschalten

, um die Taxi-Star-Auszeichnung zu erhalten und den Handelspreis für das neue Taxi freizuschalten Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S können mit der Schnellreise von Downtown Cab Co. direkt zum Ziel springen , Mitglieder bei GTA+ haben sogar noch kürzere Wartezeiten zwischen den Fahrten

, Mitglieder bei GTA+ haben sogar noch kürzere Wartezeiten zwischen den Fahrten Der MTL Brickade 6×6 ist jetzt bei Warstock Cache & Carry erhältlich (oder ihr stehlt ihn in der ersten Mission aus First Dose)

(oder ihr stehlt ihn in der ersten Mission aus First Dose) Feierlichkeiten zum Mond-Neujahr : holt euch die traditionelle Gemalter-Hase-Maske und ein Hasentattoo kostenlos sowie 188.888 GTA$, indem ihr euch einfach einloggt

: holt euch die traditionelle Gemalter-Hase-Maske und ein Hasentattoo kostenlos sowie 188.888 GTA$, indem ihr euch einfach einloggt 2x GTA$ und RP in den Storymissionen aus First Dose und für Spezialfahrzeugrennen

in den Storymissionen aus First Dose und für Spezialfahrzeugrennen 50 % mehr GTA$ und RP für Spezialfracht-Verkäufe

für Spezialfracht-Verkäufe Das First-Dose-Hard-Mode-Event geht in dieser Woche weiter: Schließt eine beliebige First-Dose-Mission im schweren Modus ab und erhaltet das „Fooliganz in Grün“-Design für den MTL Brickade 6×6 Schließt drei verschiedene First-Dose-Missionen im schweren Modus ab und erhaltet das „Safari Ranger“-Design für den Överflöd Entity MT Schließt alle sechs First-Dose-Missionen im schweren Modus ab und erhaltet eine exklusive Lackierung für die Pump-Action-Schrotflinte Schließt eine beliebige First-Dose-Mission im schweren Modus in unter zehn Minuten ab und erhaltet das „Speed Demon“-Design für den Übermacht Cypher Schließt eine beliebige First-Dose-Mission im schweren Modus ab, ohne zu sterben und erhaltet das „Kisama Drifter“-Design für den Annis 300R

Das Waffentransporter-Angebot der Woche : die Railgun, das schwere Gewehr (25 % Rabatt), der schwere Revolver, die Pump-Action-Schrotlinte, das Kampfgewehr, der Up-n-Atomisierer (40 % Rabatt für Mitglieder bei GTA+), Baseballschläger, Messer, Schlagring, Molotow-Cocktails, Rohrbomben, Tränengas

: die Railgun, das schwere Gewehr (25 % Rabatt), der schwere Revolver, die Pump-Action-Schrotlinte, das Kampfgewehr, der Up-n-Atomisierer (40 % Rabatt für Mitglieder bei GTA+), Baseballschläger, Messer, Schlagring, Molotow-Cocktails, Rohrbomben, Tränengas Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug : Shitzu Hakuchou Drag Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Textile City nach Stab City

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Pfister 811, der Karin Sultan RS Classic, der Pegassi Ignus, der Dinka Sugoi und der Dewbauchee Champion

zum Testen und Kaufen: der Pfister 811, der Karin Sultan RS Classic, der Pegassi Ignus, der Dinka Sugoi und der Dewbauchee Champion Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Pegassi Osiris und der Dinka Jester RR

zum Kauf: der Pegassi Osiris und der Dinka Jester RR Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : Kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in der Straßenrennserie und gewinnt den Klassiker Pegassi Torero

: Kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in der Straßenrennserie und gewinnt den Klassiker Pegassi Torero Testfahrzeuge im LS Car Meet : Pfister Growler, Karin Futo GTX, Karin Calico GTF

: Pfister Growler, Karin Futo GTX, Karin Calico GTF Der Hauptpreis am Glücksrad : der Överflöd Autarch

: der Överflöd Autarch Rabatte : 30 % auf Executive-Büros sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

: 30 % auf Executive-Büros sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen 50 % auf Biker, Tier- und Diamond-Casino-Heist-Masken bis 25. Januar

Fahrzeugrabatte : 30 % auf den Pfister 811, den Sparrow (Helikopter), den Sea Sparrow (Helikopter) und auf den Pegassi Osiris

: 30 % auf den Pfister 811, den Sparrow (Helikopter), den Sea Sparrow (Helikopter) und auf den Pegassi Osiris Neue Vorteile des Monats bei GTA+ : das Vapid Taxi kostenlos von Warstock Cache & Carry, 2x GTA$ für Taxiarbeit, eine kostenlose Ausrüstungsverbesserung für das LSD-Labor, exklusive Waffen-Skins, das Yeti-Jahr-des-Hasen-T-Shirt und die Noh-Hasenmaske als Geschenke zum Mond-Neujahr sowie kostenlose Getränke an allen Bars und in allen Clubs der Stadt – und mehr

: das Vapid Taxi kostenlos von Warstock Cache & Carry, 2x GTA$ für Taxiarbeit, eine kostenlose Ausrüstungsverbesserung für das LSD-Labor, exklusive Waffen-Skins, das Yeti-Jahr-des-Hasen-T-Shirt und die Noh-Hasenmaske als Geschenke zum Mond-Neujahr sowie kostenlose Getränke an allen Bars und in allen Clubs der Stadt – und mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming vor dem 25. Januar verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$ und den festlichen Sprunk-Flocken-Pullover sowie die Maske „zwielichtig gemalter Hase“ fürs Spielen in dieser Woche

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.