Grand Theft Auto V: Feiert 420 im GTA Online Kiffer-Überlebenskampf

Feiert 420 in GTA Online: Brandneuer Kiffer-Überlebenskampf, eine neue Karte für Hunting Pack (Get Lamar), 420-Boni und vielem mehr.

LD Organics zieht mit den diesjährigen 420-Feierlichkeiten in GTA Online alle Register und versorgt euch mit erhöhten Auszahlungen für Grasverkäufe an Straßendealer sowie 10x GTA$ und RP für Lieferaufträge für das „Smoke on the Water“. Ihr könnt außerdem dem Anlass angemessene Kleidung freischalten und vieles mehr – darunter die Chance, 420.000 GTA$ abzukassieren.

Und: Verdient 4x GTA$, wenn ihr Wellen von Aliens, Clowns, „Cluckin‘ Bell“-uniformierten Hühnchen oder anderen bekloppten Freaks im brandneuen Kiffer-Überlebenskampf übersteht – nur für kurze Zeit verfügbar.

Die Highlights des heutigen Updates:

4x GTA$ und RP im neuen Kiffer-Überlebenskampf und auf Pizzalieferungen (bis 22. April)

und auf Pizzalieferungen (bis 22. April) 4x GTA$ und RP in „Hunting Pack (Get Lamar)“ (bis 29. April)

(bis 29. April) 10x GTA$ und RP für Lieferaufträge für das „Smoke on the Water“ (23. bis 29. April)

(23. bis 29. April) 3x GTA & RP für alle Missionen aus „Erste Dosis“ und „Letzte Dosis“ (16. bis 22. April)

(16. bis 22. April) 2x GTA$ und RP für Kurztrips (bis 22. April)

(bis 22. April) 2x GTA$ für Grasverkäufe an Dealer (23. bis 29. April)

(23. bis 29. April) Doppelte Belohnungen in der Community-Serie

Kostenloses schwarzes LD-Organics-T-Shirt fürs Spielen bis 29. April

fürs Spielen bis 29. April Biker-Boni: 2x Belohnungen für Biker-Grasverkäufe (16. bis 22. April) 2x Belohnungen für den Verkauf von Falschgeld (23. bis 29. April)

Kostenloses Sasquatch-Outfit und 420.000 GTA$ fürs Überstehen von 5 Wellen im Kiffer-Überlebenskampf (16. bis 22. April)

Kostenloser Güffy-Baja-Hoodie und 100.000 GTA$ , wenn ihr zwei Runden in „Hunting Pack (Get Lamar)“ gewinnt (23. bis 29. April)

, wenn ihr zwei Runden in „Hunting Pack (Get Lamar)“ gewinnt (23. bis 29. April) Psychoaktive Peyote-Pflanzen sind verstreut im südlichen San Andreas zu finden

sind verstreut im südlichen San Andreas zu finden Kostenloses mehrfarbiges 420-Festival-Outfit , wenn ihr euch für den Rockstar-Propaganda-Newsletter anmeldet

, wenn ihr euch für den Rockstar-Propaganda-Newsletter anmeldet Grüne Rabatte: 50 % Rabatt auf grünen Reifenqualm, den grünen Weltraumhorror-Bodysuit und den Vapid Festival Bus

50 % Rabatt auf grünen Reifenqualm, den grünen Weltraumhorror-Bodysuit und den Vapid Festival Bus Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Enus Deity, den Lampadati Corsita, den HVY Menacer, die Kraken Avisa, den Progen Itali GTB, den Vapid GB200, den Classique Broadway, den Annis Hellion, den Vapid Peyote Gasser, den Obey 8F Drafter und den Grotti Cheetah

30 % auf den Enus Deity, den Lampadati Corsita, den HVY Menacer, die Kraken Avisa, den Progen Itali GTB, den Vapid GB200, den Classique Broadway, den Annis Hellion, den Vapid Peyote Gasser, den Obey 8F Drafter und den Grotti Cheetah Vorteile für Mitglieder bei GTA+: Früherer Zugriff auf den neuen Bravado Buffalo STX Pursuit, 20 % Rabatt auf den Bravado Buffalo Cruiser, 3x GTA$ und RP auf Streifenfahrten, 4x GTA$ und RP für Wildtier-Fotografie sowie für Standardzielpersonen und meistgesuchte Zielpersonen und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.

Einen kleinen 420-Teaser findet ihr hier: