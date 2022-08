Grand Theft Auto V: Gangster-Titel soll neue Maßstäbe setzen

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Auf der kürzlich abgehaltenen vierteljährlichen Geschäftskonferenz von Take-Two gab es einige interessante Informationen zu den verschiedenen Ablegern der GTA-Marke.

So gab das Unternehmen bekannt, dass in den letzten drei Monaten weitere fünf Millionen Einheiten von Grand Theft Auto V verkauft werden konnten. Somit steigt die Gesamtzahl der Verkäufe auf 170 Millionen Einheiten. Insgesamt wurden somit weltweit 380 Millionen Spiele aus der Grand Theft Auto-Reihe verkauft.

Laut CEO Strauss Zelnick kann die Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Version von GTA V im letzten Quartal ein Wachstum von über 40 % vorweisen. Dabei sei die Rate der Mikrotransaktionen um 36 % höher als bei Spielern auf Xbox One, PlayStation 4 und PC. Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie stiegen die Spielerzahlen von GTA Online seit 2020 um 49 %.

Auch zum nächsten Teil der Gangster-Reihe hatte Zelnick ein paar Informationen parat. So befänden sich die Arbeiten an Grand Theft Auto VI in vollem Gange und das Team von Rockstar Games sei „entschlossen, kreative Maßstäbe für die Serie, die Industrie und Unterhaltung zu setzen“.