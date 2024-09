Grand Theft Auto V: Geschenke zum Oktoberfest

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Das zünftige Berg-Outfit und weitere Geschenke zum Oktoberfest, 2x Belohnungen für gesuchte Personen im Kautionsbüro und mehr

Bald heißt es wieder O‘zapft is! auf dem Oktoberfest! Und damit ihr auch in GTA Online eure Begeisterung für das größte Volksfest der Welt zum Ausdruck bringen könnt, könnt ihr ab heute das zünftige Berg-Outfit für euren Charakter im Spiel abholen oder euch mit einem Gratis-Paket aus Kleidung und Fahrzeug-Designs ausstatten – gesponsert von Pißwasser, dem beliebtesten deutschen Export-Bier in San Andreas.

Besitzer eines Kautionsbüros in GTA Online können sich diese Woche außerdem mit ehrlicher Arbeit die Taschen voll machen, denn fürs Einbuchten von Standard- und meistgesuchten Zielpersonen gibt es doppelte Auszahlungen sowie einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$, wenn ihr sechs Zielpersonen einsperrt.

Die Highlights der Woche:

Geschenke zum Oktoberfest: Das zünftige Berg-Outfit mit Trachtenhemd und Lederhose, das Pißwasser-„Good Time“-T-Shirt, die goldenen Pißwasser-Shorts, sowie zeitlich limitierte Designs für den Übermacht Cypher (Drift) und den Übermacht Sentinel Classic Widebody (Drift) gibt es kostenlos, wenn ihr zwischen 19. September und 9. Oktober spielt.

3x GTA$ und RP als Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter

als Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter 3x GTA$ & RP für Hunting Pack (Remix) sowie für Standard- und meistgesuchte Zielpersonen

für Hunting Pack (Remix) sowie für Standard- und meistgesuchte Zielpersonen Die wöchentliche Herausforderung: Nehmt insgesamt 6 Zielpersonen in Gewahrsam und erhaltet zusätzlich 100.000 GTA$ als Bonus.

Nehmt insgesamt 6 Zielpersonen in Gewahrsam und erhaltet zusätzlich 100.000 GTA$ als Bonus. Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Ocelot Swinger (Klassiker, 30 % Rabatt), Lampadati Viseris (Klassiker), Schyster Deviant (Muscle-Car), Dewbauchee Massacro (Sportwagen), LCC Avarus (Motorrad)

Ocelot Swinger (Klassiker, 30 % Rabatt), Lampadati Viseris (Klassiker), Schyster Deviant (Muscle-Car), Dewbauchee Massacro (Sportwagen), LCC Avarus (Motorrad) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Yosemite 1500 (Geländewagen), Vapid Dominator GT (Muscle-Car)

HSW-Premium-Testfahrzeug: Annis Euros X32 (Coupé)

Annis Euros X32 (Coupé) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt drei Tage in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Obey I-Wagen (SUV)

Gewinnt drei Tage in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Obey I-Wagen (SUV) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Annis RE-7B (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Grotti Stinger GT (Klassiker) Bravado Buffalo S (Sportwagen)

Annis RE-7B (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Grotti Stinger GT (Klassiker) Bravado Buffalo S (Sportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: Truffade Nero (Supersportwagen)

Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Annis RE-7B (Supersportwagen), den Pegassi Osiris (Supersportwagen), den Buckingham Conada (Helikopter), den Savage (Helikopter), das Brute RCV (Einsatzfahrzeug) und den bewaffneten Buckingham Conada (Helikopter) sowie 30 % Rabatt auf den Pegassi Reaper (Supersportwagen), Ocelot Swinger (Klassiker), Western Company Besra (Flugzeug) und die Western Company Seabreeze (Flugzeug)

40 % Rabatt auf den Annis RE-7B (Supersportwagen), den Pegassi Osiris (Supersportwagen), den Buckingham Conada (Helikopter), den Savage (Helikopter), das Brute RCV (Einsatzfahrzeug) und den bewaffneten Buckingham Conada (Helikopter) sowie 30 % Rabatt auf den Pegassi Reaper (Supersportwagen), Ocelot Swinger (Klassiker), Western Company Besra (Flugzeug) und die Western Company Seabreeze (Flugzeug) Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die MP und (nur mit GTA+) den Lenkraketenwerfer

40 % Rabatt auf die MP und (nur mit GTA+) den Lenkraketenwerfer Vorteile mit GTA+: Broker-Prolaps-Basketballtrikot und -shorts, goldene Beat-Off-Kopfhörer und aprikosenfarbene Perseus-Kappe sowie ein kostenloser Enus Deity (Limousine) im Goldblatt-Design und vieles mehr.

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.