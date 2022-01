Grand Theft Auto V: Granger 3600LX, 2X-Boni im Finale von The Contract und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: der neue Declasse Granger 3600LX, 2X-Boni im Finale von The Contract, Gratis-Bekleidung und mehr.

Der neue Declasse Granger 3600LX macht ab dieser Woche die Straßen von Los Santos unsicher. Der geräumige SUV ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich. Euren neuen Streitwagen könnt ihr in der Fahrzeugwerkstatt mit ein paar zusätzlichen Modifikationen ausstatten, unter anderem mit dem praktischen Lenkraketen-Störsender.

Außerdem bekommen alle, die das Finale von The Contract abschließen, doppelte Belohnungen und eine kostenlose Low Santos-Kappe. So seht ihr wenigstens schick aus, wenn ihr zu Dr. Dres kürzlich veröffentlichtem Track Fallin Up durch Los Santos rast.

Die Highlights der Woche:

Neues modifizierbares Fahrzeug : Der Declasse Granger 3600LX ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich und in der Agentur-Fahrzeugwerkstatt modifizierbar

: Der Declasse Granger 3600LX ist ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich und in der Agentur-Fahrzeugwerkstatt modifizierbar Doppelte GTA$ & RP im Finale von The Contract sowie die Low Santos-Kappe als passendes Souvenir für dessen Abschluss (wird bis zum 10. Februar geliefert)

im Finale von The Contract sowie die Low Santos-Kappe als passendes Souvenir für dessen Abschluss (wird bis zum 10. Februar geliefert) Dreifache GTA$ & RP in Jede Kugel zählt

in Jede Kugel zählt Biker-Boni : Doppelte GTA$ & RP für MC-Clubaufträge sowie für Verkäufe von Gras und gefälschten Dokumenten, plus dreifache GTA$ & RP in allen Motorradrennen

: Doppelte GTA$ & RP für MC-Clubaufträge sowie für Verkäufe von Gras und gefälschten Dokumenten, plus dreifache GTA$ & RP in allen Motorradrennen Der Nagasaki-Hoodie kostenlos für alle, die sich als Mitarbeiter, Leibwächter oder MC-Prospect verdingen

für alle, die sich als Mitarbeiter, Leibwächter oder MC-Prospect verdingen Der Progen T20 ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad im Casino

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad im Casino Preisfahrzeug der Woche : der Karin Previon für alle, die drei Tage in Folge unter die Top 3 der LS-Car-Meet-Serie kommen

: der Karin Previon für alle, die drei Tage in Folge unter die Top 3 der LS-Car-Meet-Serie kommen Testfahrzeuge : Pfister Growler, Dinka Jester RR, Annis Euros

: Pfister Growler, Dinka Jester RR, Annis Euros Rabatte auf Biker-Unternehmen und -Immobilien : 50 % auf Dokumentfälschereien und Hanfplantagen samt zugehöriger Verbesserungen sowie auf Turbotuning für Motorräder und 40 % auf MC-Clubhäuser

: 50 % auf Dokumentfälschereien und Hanfplantagen samt zugehöriger Verbesserungen sowie auf Turbotuning für Motorräder und 40 % auf MC-Clubhäuser Fahrzeugrabatte : 60 % auf den Declasse Voodo Custom und den Albany Buccaneer Custom, 50 % auf die Nagasaki Stryder und die Pegassi Vortex, 40 % auf die Hakuchou Drag sowie 30 % auf den Enus Jubilee

: 60 % auf den Declasse Voodo Custom und den Albany Buccaneer Custom, 50 % auf die Nagasaki Stryder und die Pegassi Vortex, 40 % auf die Hakuchou Drag sowie 30 % auf den Enus Jubilee Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.